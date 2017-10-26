Силуанов ждет снижения ключевой ставки ЦБ в пятницу

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов уверен, что тренд на снижение ставок ЦБ будет продолжен на завтрашнем заседании совета директоров регулятора.

Совет директоров Банка России в середине сентября принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 8,5% годовых и допустил возможность снижения ключевой ставки на горизонте ближайших двух кварталов.

"Мы постепенно снижаем дисбаланс (бюджета — ред.). Это одно из условий того, что ЦБ будет снижать ставки. Завтра как раз заседание совета директоров ЦБ, уверен, что дальше будет продолжен тренд на снижение. Вопрос — насколько. Завтра мы узнаем это решение", — сказал Силуанов на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев на минувшей неделе говорил, что регулятор обсудит снижение ключевой ставки в октябре на 0,25 либо на 0,5 процентного пункта.

Принимая решение по ключевой ставке, ЦБ будет исходить из оценки рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели, а также динамики потребительских цен и экономической активности относительно прогноза, указывал регулятор ранее.