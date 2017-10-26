Силуанов ждет снижения ключевой ставки ЦБ в пятницу

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов уверен, что тренд на снижение ставок ЦБ будет продолжен на завтрашнем заседании совета директоров регулятора.
"Мы постепенно снижаем дисбаланс (бюджета — ред.). Это одно из условий того, что ЦБ будет снижать ставки. Завтра как раз заседание совета директоров ЦБ, уверен, что дальше будет продолжен тренд на снижение. Вопрос — насколько. Завтра мы узнаем это решение", — сказал Силуанов на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.
Принимая решение по ключевой ставке, ЦБ будет исходить из оценки рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели, а также динамики потребительских цен и экономической активности относительно прогноза, указывал регулятор ранее.