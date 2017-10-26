Глава USM: российскому телеком-рынку необходима консолидация

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Восстановление инвестиционной привлекательности российского телекоммуникационного рынка возможно только путем консолидации на нем, считает глава USM (крупнейший акционер "Мегафона") и председатель совета директоров оператора Иван Стрешинский.
"Очевидно, что для восстановления инвестиционной привлекательности единственным решением является консолидация, в которой, я уверен, заинтересованы все участники рынка включая USM", — сказал Стрешинский в интервью газете "Коммерсант".
"Мы открыты любым предложением, направленным на оздоровление отрасли и диалогу со всеми участниками рынка", — сказал он, отвечая на вопрос, возможны ли новые сделки, в том числе, крупные и с конкурентами.
Конкуренция во вред
Стрешинский напомнил, что вплоть до 2015 года, согласно исследованиям BCG, рынок России был одним из лучших в мире с точки зрения удовлетворенности абонента и оператора.
Однако, по его словам, ужесточение конкуренции крайне негативно отражается на доходности операторов. "Не всегда ее можно считать благом для отрасли, причем не только для поставщиков услуги, но и для потребителей", — уверен Стрешинский.
По его словам, последние несколько лет телекоммуникационный рынок России находится в состоянии стагнации — он насыщен, уровень проникновения мобильной связи (число sim-карт на 100 жителей) превышает 170%. В результате операторы конкурируют не за привлечение новых абонентов, а за переток уже существующих.
"Это приводит к неминуемому ужесточению ценовой и технологической конкуренции: тарифы мобильных операторов снижаются, а капитальные затраты сохраняются. Процесс ускорило появление нового федерального оператора и конкурентное давление участников смежных рынков, включая интернет-компании и банки", — рассуждает глава совета директоров "Мегафона".
"Поэтому я очень осторожно отношусь к позитивным тенденциям на рынке, которые, кроме всего прочего, появились лишь несколько месяцев назад. Необходимо не менее двух-трех кварталов для их подтверждения", — отметил он.
Время реинвестировать
По его словам, в таких условиях, а также с учетом высокой волатильности на валютном и фондовом рынках предсказать будущую стоимость акций "Мегафона" не представляется возможным. "Но вполне очевидно, что вероятность двукратного роста капитализации компании исчезающе мала", — отметил он, отвечая на вопрос, возможен ли двукратный рост капитализации "Мегафона" до уровня 2012 года, когда оператор провел IPO.
"С 2013 года "Мегафон" выплачивал дивиденды, превышавшие ожидания рынка, параллельно купив активы более чем на 3 миллиарда долларов и вкладывая в развитие сети. В результате долговая нагрузка компании существенно возросла, пришло время реинвестировать в развитие компании для сохранения ее конкурентоспособности и финансовой устойчивости", — сказал топ-менеджер.
"В этой связи излишняя стерилизация денежного потока "Мегафона", в частности — выплата дивидендов, противоречит стратегическим целям компании и USM как ее контролирующего акционера", —добавил он.
Мобилизация ресурсов
Стрешинский также отметил, что компании предстоит мобилизовать значительные финансовые ресурсы для реализации "пакета Яровой" и для развертывания в ближайшие два-три года сетей 5G.
"Участники рынка и регулятор ведут конструктивную дискуссию, позволяющую надеяться на разумный компромисс в части требований "пакета Яровой". Их реализация, безусловно, потребует значительных инвестиций, однако я полагаю, что у операторов, и, в частности, у "Мегафона" для этого ресурсов достаточно, и не вижу в дополнительных затратах никакой трагедии", — сказал Стрешинский.
"В то же время, для разворачивания в ближайшие два-три года сетей 5G потребуются значительные инвестиции. Фактически это означает новый виток технологической и инвестиционной конкуренции. И, безусловно, USM как стратегический инвестор заинтересован в технологическом лидерстве "Мегафона". В сложившихся условиях компания должна мобилизовать все имеющиеся ресурсы, в том числе финансовые", — добавил Стрешинский.