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Экономика

Глава USM: российскому телеком-рынку необходима консолидация

18:1426.10.2017
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© Fotolia / sdecoretСмартфон на рабочем месте. Архивное фотоСмартфон на рабочем месте. Архивное фото
© Fotolia / sdecoret

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Восстановление инвестиционной привлекательности российского телекоммуникационного рынка возможно только путем консолидации на нем, считает глава USM (крупнейший акционер "Мегафона") и председатель совета директоров оператора Иван Стрешинский.

"Очевидно, что для восстановления инвестиционной привлекательности единственным решением является консолидация, в которой, я уверен, заинтересованы все участники рынка включая USM", — сказал Стрешинский в интервью газете "Коммерсант".

"Мы открыты любым предложением, направленным на оздоровление отрасли и диалогу со всеми участниками рынка", — сказал он, отвечая на вопрос, возможны ли новые сделки, в том числе, крупные и с конкурентами.

Конкуренция во вред

Стрешинский напомнил, что вплоть до 2015 года, согласно исследованиям BCG, рынок России был одним из лучших в мире с точки зрения удовлетворенности абонента и оператора.

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© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Умеренная конкуренция удерживала потребительские цены на разумном уровне, позволяя операторам получать достаточную операционную маржу для технологической модернизации сетей связи, что, в свою очередь, означало прямое повышение качества конечной услуги для абонента", — рассказывает топ-менеджер.

Однако, по его словам, ужесточение конкуренции крайне негативно отражается на доходности операторов. "Не всегда ее можно считать благом для отрасли, причем не только для поставщиков услуги, но и для потребителей", — уверен Стрешинский.

По его словам, последние несколько лет телекоммуникационный рынок России находится в состоянии стагнации — он насыщен, уровень проникновения мобильной связи (число sim-карт на 100 жителей) превышает 170%. В результате операторы конкурируют не за привлечение новых абонентов, а за переток уже существующих.

"Это приводит к неминуемому ужесточению ценовой и технологической конкуренции: тарифы мобильных операторов снижаются, а капитальные затраты сохраняются. Процесс ускорило появление нового федерального оператора и конкурентное давление участников смежных рынков, включая интернет-компании и банки", — рассуждает глава совета директоров "Мегафона".

"Поэтому я очень осторожно отношусь к позитивным тенденциям на рынке, которые, кроме всего прочего, появились лишь несколько месяцев назад. Необходимо не менее двух-трех кварталов для их подтверждения", — отметил он.

Время реинвестировать

По его словам, в таких условиях, а также с учетом высокой волатильности на валютном и фондовом рынках предсказать будущую стоимость акций "Мегафона" не представляется возможным. "Но вполне очевидно, что вероятность двукратного роста капитализации компании исчезающе мала", — отметил он, отвечая на вопрос, возможен ли двукратный рост капитализации "Мегафона" до уровня 2012 года, когда оператор провел IPO.

Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Отвечая на вопрос издания о дивидендах "Мегафона", Стрешинский подчеркнул, что для сохранения конкурентоспособности и финансовой устойчивости оператора необходимо реинвестировать в развитие компании.

"С 2013 года "Мегафон" выплачивал дивиденды, превышавшие ожидания рынка, параллельно купив активы более чем на 3 миллиарда долларов и вкладывая в развитие сети. В результате долговая нагрузка компании существенно возросла, пришло время реинвестировать в развитие компании для сохранения ее конкурентоспособности и финансовой устойчивости", — сказал топ-менеджер.

"В этой связи излишняя стерилизация денежного потока "Мегафона", в частности — выплата дивидендов, противоречит стратегическим целям компании и USM как ее контролирующего акционера", —добавил он.

Мобилизация ресурсов

Стрешинский также отметил, что компании предстоит мобилизовать значительные финансовые ресурсы для реализации "пакета Яровой" и для развертывания в ближайшие два-три года сетей 5G.

"Участники рынка и регулятор ведут конструктивную дискуссию, позволяющую надеяться на разумный компромисс в части требований "пакета Яровой". Их реализация, безусловно, потребует значительных инвестиций, однако я полагаю, что у операторов, и, в частности, у "Мегафона" для этого ресурсов достаточно, и не вижу в дополнительных затратах никакой трагедии", — сказал Стрешинский.

"В то же время, для разворачивания в ближайшие два-три года сетей 5G потребуются значительные инвестиции. Фактически это означает новый виток технологической и инвестиционной конкуренции. И, безусловно, USM как стратегический инвестор заинтересован в технологическом лидерстве "Мегафона". В сложившихся условиях компания должна мобилизовать все имеющиеся ресурсы, в том числе финансовые", — добавил Стрешинский.

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