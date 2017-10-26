Проект о налоговых льготах участникам реновации в Москве готов к II чтению

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о налоговых льготах участникам программы сноса пятиэтажек и переселения их в новые дома в Москве.

Пояснялось, что льготы предоставляются в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств и исключения дополнительной налоговой нагрузки на участников программы реновации жилищного фонда в столице России. Граждане — участники программы реновации освобождаются от уплаты госпошлины за регистрацию прав на полученные в рамках программы реновации жилые помещения, а полученные в связи с реализацией программы реновации доходы граждан в виде жилого помещения (или доли в нем) или равноценного возмещения в денежной форме освобождаются от НДФЛ.

В настоящее время доходы граждан при продаже находящихся в их собственности не менее трех лет квартир освобождены от налогообложения. Эта льгота применяется в отношении жилья, перешедшего в собственность граждан в результате наследования, дарения, приватизации или полученного по договору пожизненного содержания с иждивением.

Законопроектом предлагается применять такой трехлетний срок и в отношении новых квартир, полученных в ходе программы реновации взамен тех, что были подарены, приватизированы, получены по наследству или договору пожизненного содержания. Это позволит освободить доходы граждан от НДФЛ при продаже таких "реновационных" квартир, находящихся у них не менее трех лет, независимо от срока владения жильем, взамен которого они были получены.

Гражданам также предоставляется этим документом возможность при продаже "реновационных" квартир уменьшать полученный доход на величину понесенных расходов, связанных с покупкой старой квартиры и доплатой за увеличение площади новой. Московскому фонду реновации предоставляется право учитывать в расходах затраты на приобретение или создание объектов недвижимого имущества в рамках программы реновации, за исключением расходов, проведенных в рамках целевого финансирования.

Данные налоговые преференции, согласно законопроекту, будут распространяться на правоотношения, возникшие с момента утверждения программы реновации, то есть с 1 августа 2017 года. На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 10 ноября, сообщил запред бюджетного комитета Леонид Симановский.