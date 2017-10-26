Проект о налоговых льготах участникам реновации в Москве готов к II чтению

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о налоговых льготах участникам программы сноса пятиэтажек и переселения их в новые дома в Москве.
В настоящее время доходы граждан при продаже находящихся в их собственности не менее трех лет квартир освобождены от налогообложения. Эта льгота применяется в отношении жилья, перешедшего в собственность граждан в результате наследования, дарения, приватизации или полученного по договору пожизненного содержания с иждивением.
Законопроектом предлагается применять такой трехлетний срок и в отношении новых квартир, полученных в ходе программы реновации взамен тех, что были подарены, приватизированы, получены по наследству или договору пожизненного содержания. Это позволит освободить доходы граждан от НДФЛ при продаже таких "реновационных" квартир, находящихся у них не менее трех лет, независимо от срока владения жильем, взамен которого они были получены.
Данные налоговые преференции, согласно законопроекту, будут распространяться на правоотношения, возникшие с момента утверждения программы реновации, то есть с 1 августа 2017 года. На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 10 ноября, сообщил запред бюджетного комитета Леонид Симановский.