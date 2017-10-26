В ЦБ прокомментировали поручения Путина по цифровой экономике

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Поручения по поводу цифровой экономики, данные по итогам совещания у президента РФ Владимира Путина, потребуют внесения значительных нормативных изменений в сжатые сроки, и потому создание специальной рабочей группы оправданно, заявила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на заседании межрегионального банковского совета в Совете Федерации на тему "Основные направления развития цифровой экономики в финансовом секторе и их законодательное обеспечение".

"Действительно, было совещание у президента, были даны поручения, в основном связанные с понятийным аппаратом, который мы должны ввести в нормативное законодательство по результатам нашей совместной работы. Сроки очень сжатые стоят по поручению — это второй квартал следующего года. Это требует огромного изменения практически во всех документах", — сказала Скоробогатова.

"Поэтому я поддерживаю идею рабочей группы, я считаю, что это очень правильно… я готова ее возглавить, если вы (Совет Федерации — ред.) мне такое предложение сделаете", — добавила она.

Во вторник президент России Владимир Путин, по итогам совещания по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере, состоявшегося 10 октября, поручил правительству совместно с ЦБ РФ до 1 июля 2018 года подготовить поправки в законодательство РФ, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг.

Кроме того, им поручено до 1 июля 2018 года подготовить поправки по определению статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий (в том числе таких, как "технология распределенных реестров", "цифровой аккредитив", "цифровая закладная", "криптовалюта", "токен", "смарт-контракт") исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в РФ.

Правительство совместно с ЦБ должны в эти же сроки внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие установление требований к организации и осуществлению производства, основанного на принципах криптографии в среде распределенных реестров ("майнинг"), включая регистрацию хозяйствующих субъектов, осуществляющих такую деятельность, и определение порядка ее налогообложения.