Патрушев рассказал об отношении к криптовалюте в Совбезе

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Совете безопасности РФ обсуждают тему криптовалюты, но пока не определились с отношением к ней, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

"Мы не говорили об этой теме, хотя в рамках аппарата Совета безопасности мы эту тему обсуждаем. Что касается криптовалюты, наши эксперты пока не могут сказать, что это такое, чтобы можно было пощупать", — сообщил Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза.

Он отметил, что за рубежом криптовалюты применяются сейчас в меньших масштабах, чем раньше. "Идет снижение интереса к этой теме", — сказал Патрушев.

"Некоторые эксперты утверждают, что в этом будущее, что мы можем уйти от долларовой зависимости и так далее, такие мнения высказываются. Другие, наоборот, говорят, что это чистой воды мошенничество", — добавил он.

По его словам, для принятия каких-либо решений "нам сначала нужно осознать, что это такое".