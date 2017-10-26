РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Эксперт назвал главную причину финансового кризиса в Хакасии

14:5426.10.2017
(обновлено: 14:55 26.10.2017)
08370
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. А. МакеевХакасский заповедник. Архивное фотоХакасский заповедник. Архивное фото
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. А. Макеев

КРАСНОЯРСК, 26 окт — РИА Новости. Обращение депутатов Верховного совета Хакасии к властям РФ о выделении региону более 28 миллиардов рублей говорит о том, что достигнута критическая точка в некачественном управлении регионом, и обойтись без федеральной помощи уже нельзя, считает известный экономист, депутат абаканского городского совета депутатов Евгений Мамаев.

Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Юдаева рассказала, почему в России нет ставок по кредиту в три процента
Верховный совет Хакасии обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой о выделении республике 28,2 миллиарда рублей из-за "катастрофической ситуации". В обращении говорится, что в республике самый высокий дефицит бюджета из всех российских регионов. Указывается, что госдолг Хакасии в 2016 году вырос на 6,1 миллиарда рублей, а по итогам 2017 года составит 24,7 миллиарда рублей. Расходы на обслуживание госдолга в этом году составят 2,5 миллиарда рублей; кроме того, ранее проведенные налоговые реформы привели к потере более 10 миллиардов рублей.

"Финансовая ситуация в Хакасии действительно сложная. И обращение Верховного совета Хакасии свидетельствует о достижении критической точки. В своем обращении депутаты указывают в качестве причин такой ситуации проблемы федерального уровня – отмена налога с продаж, налога на пользователей автодорог, централизацию акцизов на алкогольную продукцию и другое. Однако при этом никак не затрагивают проблему качества управления регионом", — сказал Мамаев РИА Новости.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Косачев рассказал об упущенной выгоде от несостоявшихся проектов в Ираке
Он пояснил, что налог с продаж отменен в 2004 году, вместо него был введен и успешно пополняет местные бюджеты единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Налог на пользователей автодорог отменен в 2003 году. С тех пор региональные бюджеты активно пополняют акцизы на автомобильное топливо (бензин и дизтопливо) и масла. Хакасия получила в 2016 году 797 миллионов рублей акцизов на бензин и 387 миллионов рублей акцизов на дизтопливо, тогда как в 2008 году их сумма была 250,7 и 79,4 миллиона рублей соответственно — рост более чем в три раза.

По словам Мамаева, акцизы на алкоголь никогда не представляли особого значения для Хакасии, тогда как акцизы на пиво исправно пополняют республиканский бюджет.

"Если в 2008 году таких акцизов поступило 121,8 миллиона рублей то в 2016 бюджет пополнился уже на 1,43 миллиарда рублей. Увеличение почти в 12 раз! В целом же поступления акцизов выросло с 643,7 миллиона рублей в 2008 году до 2,57 миллиарда рублей в 2016 году – рост почти в 4 раза", — сказал он.

Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Список участников ОПЕК+ может быть расширен, заявил Новак
Что касается поступлений от налогов, "регулируемых на региональном уровне и зависящих от конкретных действий властей, то здесь ситуация гораздо печальнее", сказал Мамаев.

"Так, если говорить о динамике УСН за 2016 год, то Хакасия — единственный регион в Сибирском федеральном округе (СФО), который допустил падение поступлений по этому налогу. Снижение за год составило 4,56%, тогда как по СФО в среднем рост составил 12,5% (без учета Хакасии). Если бы региональное правительство обеспечило рост на уровне СФО, то бюджет получил бы дополнительно 130 миллионов рублей. Однако в республике третий год подряд идет падение инвестиций: в 2015 году падение составило 31,3%, в 2016 – 20,9%, в 2017 – 31,6%. По темпам падения инвестиций Хакасия занимает 5-е место в России! По темпам падения строительства – 6-е, по падению продаж непродовольственных товаров так вообще занимаем первое место", — отметил эксперт.

Логотип компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СМИ узнали о новых льготах для проектов "Газпрома" с иностранцами
Он добавил, что если же смотреть на ситуацию в целом, то нужно понимать, что все регионы находятся в одном правовом и экономическом пространстве. По его словам, ситуация во многих регионах если и не радужная, то вполне управляемая, обеспечивается развитие экономики, открываются новые предприятия.

"В Хакасии же с января по сентябрь этого года было создано всего 456 новых предприятий, тогда как ликвидировано 1304. Есть и серьезная проблема с перерегистрацией компаний в другие регионы, что приводит к снижению налоговой базы. В целом по стране в этом году госдолг регионов снизился на 6%, тогда как Хакасия нарастила его еще на 8,5%. Все это, на мой взгляд, говорит о том, что правительство республики использует далеко не весь потенциал для развития региона, наращивания собственных доходов", — отметил собеседник агентства.

В заключение Мамаев выразил мнение, что ситуация в регионе уже настолько запущена, "что вырваться из этой ямы на путь развития без серьезной федеральной помощи вряд ли возможно".

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена