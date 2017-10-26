Эксперт назвал главную причину финансового кризиса в Хакасии

КРАСНОЯРСК, 26 окт — РИА Новости. Обращение депутатов Верховного совета Хакасии к властям РФ о выделении региону более 28 миллиардов рублей говорит о том, что достигнута критическая точка в некачественном управлении регионом, и обойтись без федеральной помощи уже нельзя, считает известный экономист, депутат абаканского городского совета депутатов Евгений Мамаев.
"Финансовая ситуация в Хакасии действительно сложная. И обращение Верховного совета Хакасии свидетельствует о достижении критической точки. В своем обращении депутаты указывают в качестве причин такой ситуации проблемы федерального уровня – отмена налога с продаж, налога на пользователей автодорог, централизацию акцизов на алкогольную продукцию и другое. Однако при этом никак не затрагивают проблему качества управления регионом", — сказал Мамаев РИА Новости.
По словам Мамаева, акцизы на алкоголь никогда не представляли особого значения для Хакасии, тогда как акцизы на пиво исправно пополняют республиканский бюджет.
"Если в 2008 году таких акцизов поступило 121,8 миллиона рублей то в 2016 бюджет пополнился уже на 1,43 миллиарда рублей. Увеличение почти в 12 раз! В целом же поступления акцизов выросло с 643,7 миллиона рублей в 2008 году до 2,57 миллиарда рублей в 2016 году – рост почти в 4 раза", — сказал он.
"Так, если говорить о динамике УСН за 2016 год, то Хакасия — единственный регион в Сибирском федеральном округе (СФО), который допустил падение поступлений по этому налогу. Снижение за год составило 4,56%, тогда как по СФО в среднем рост составил 12,5% (без учета Хакасии). Если бы региональное правительство обеспечило рост на уровне СФО, то бюджет получил бы дополнительно 130 миллионов рублей. Однако в республике третий год подряд идет падение инвестиций: в 2015 году падение составило 31,3%, в 2016 – 20,9%, в 2017 – 31,6%. По темпам падения инвестиций Хакасия занимает 5-е место в России! По темпам падения строительства – 6-е, по падению продаж непродовольственных товаров так вообще занимаем первое место", — отметил эксперт.
"В Хакасии же с января по сентябрь этого года было создано всего 456 новых предприятий, тогда как ликвидировано 1304. Есть и серьезная проблема с перерегистрацией компаний в другие регионы, что приводит к снижению налоговой базы. В целом по стране в этом году госдолг регионов снизился на 6%, тогда как Хакасия нарастила его еще на 8,5%. Все это, на мой взгляд, говорит о том, что правительство республики использует далеко не весь потенциал для развития региона, наращивания собственных доходов", — отметил собеседник агентства.
В заключение Мамаев выразил мнение, что ситуация в регионе уже настолько запущена, "что вырваться из этой ямы на путь развития без серьезной федеральной помощи вряд ли возможно".