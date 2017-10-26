Минфин не будет снижать налоги для иностранных партнеров "Газпрома"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Минфин РФ не намерен снижать налоги для иностранных партнеров "Газпрома", а также снижать налоговую нагрузку самой монополии до уровня независимых производителей, сообщила РИА Новости пресс-служба министерства.

"Обсуждается только снижение НДПИ в части надбавки для "Газпрома", которая действует с этого года. Снижение уровня налогообложения до уровня независимых не обсуждается, так как у указанных компаний, как "дочек" "Газпрома", есть право на экспорт газа. Исключений для иностранцев не предполагается, у нас действует принцип равенства налогообложения", — говорится в сообщении.

Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что правительство РФ может снизить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для совместных добычных проектов "Газпрома" и иностранных инвесторов, — в первую очередь речь может идти об СП с немецкой Wintershall и австрийской OMV.

По данным издания, на заседании консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) 16 октября глава немецкого концерна BASF Курт Бок обратился с соответствующей просьбой к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Премьер на этой неделе поручил Минфину, Минэнерго и Минэкономразвития проработать этот вопрос.

У Wintershall (дочерняя структура BASF) в России два действующих проекта — разработка первого блока ачимовских залежей Уренгойского месторождения (у "Газпрома" и Wintershall по 50% экономического участия), а также разработка Южно-Русского месторождения (35% у Wintershall, 25% у австрийской OMV, остальное у "Газпрома").

Руководство Wintershall уже не раз выражало недовольство резким повышением НДПИ для "Газпрома" в 2016–2017 годах, из-за которого налоговая нагрузка на проекты компании в России выросла по крайней мере в 1,5 раза. Поскольку Wintershall и OMV владеют миноритарными долями в СП с "Газпромом", они подпадают под налогообложение для монополии. "Газпром" традиционно платит более высокий НДПИ, чем независимые производители ("Новатэк" и крупные нефтекомпании).