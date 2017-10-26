"Почта России" и ФТС запустили технологию удаленного таможенного контроля

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости."Почта России" и Федеральная таможенная служба (ФТС) запустили технологию удаленного таможенного контроля международных почтовых отправлений, пересекающих таможенную границу РФ, передает корреспондент РИА Новости с церемонии запуска.

"Внедрение данной технологии позволяет повысить скорость обработки отправлений, минимизировать влияние человеческого фактора на корректность информации, поступающей в базу данных, а также повысить безопасность пересылки", — рассказал заместитель генерального директора "Почты России" по логистике Алексей Скатин.

Сначала технология (система оптического распознавания символов) будет запущена для импортируемых почтовых отправлений с товарным вложением в логистическом центре "Внуково". На втором этапе данная процедура будет внедрена и для экспортируемых отправлений.

Внедряемое оборудование позволит отправлять сведения о почтовом отправлении по зашифрованным каналам на компьютер сотрудника таможенного органа, рабочее место которого расположено вне производственного цеха. Ранее первичное оформление поступающей в страну почты вручную вводилось почтовым сотрудником в базу данных. Далее оператор передавал их таможенному инспектору на контроль. При этом, рабочее место таможенного инспектора было расположено в производственном цехе.

Позднее технология удаленного таможенного контроля будет применяться в логистическом центре в Казани и при оснащении мест международного почтового обмена в Ростове-на-Дону и Новосибирске.