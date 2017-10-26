Льготную ставку НДС в 10% на внутренние авиаперевозки продлили до 2021 года

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Правительство России продлевает до 2021 года срок действия льготной ставки НДС в 10% на внутренние авиаперевозки, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Мы продлеваем на три года… льготный режим налогообложения для внутрироссийских маршрутов. Сейчас на них действует льготная ставка по налогу на добавленную стоимость в части обложения НДС услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа, эта ставка составляет 10%, а для рейсов в Крым и из Крыма, с учетом специфики ситуации на полуострове, эта ставка нулевая", — сказал глава кабмина.

По его словам, в том числе благодаря этому решению авиабилеты для россиян стали доступнее, а авиакомпании получили дополнительные возможности, чтобы обновлять свой авиапарк и делать полеты более безопасными.

"Поэтому, несмотря на определенные выпадающие доходы, несмотря на потери для бюджета, мы приняли решение сохранить эту меру поддержки до 1 января 2021 года", — добавил Медведев.