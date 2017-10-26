Госдума ратифицировала договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Госдума ратифицировала договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Целью договора, внесенного на ратификацию президентом РФ, является обеспечение единого таможенного регулирования в ЕАЭС. Таможенный кодекс (ТК) направлен на оптимизацию таможенных операций, дальнейшую либерализацию таможенных правил и кодификацию отдельно действующих в рамках ЕАЭС соглашений. ТК ЕАЭС должен вступить в силу 1 января 2018 года.
ТК предусматривает перевод таможенных операций в электронный вид, отказ от предоставления документов в момент предоставления электронной декларации и возможность совершения таможенных операций с учетом информационных систем без непосредственного участия должностных лиц таможенных органов, отказ от истребования документов и сведений о товарах, которые таможня может получить в своих информационных ресурсах.
Целью нововведений является полномасштабная централизация учета таможенных и иных платежей. Для этого будет реализована возможность использования авансовых платежей, вносимых участниками внешнеэкономической деятельности, для уплаты таможенных сборов, налогов, ввозных и вывозных таможенных пошлин, а также специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. Благодаря этому сократится число необходимых для обработки документов, появится возможность производить возврат сумм излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей в виде зачета в счет авансовых платежей в автоматическом режиме.