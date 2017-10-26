Рост мирового спроса на нефть составит менее процента в год, считает Новак

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Мировой спрос на нефть в ближайшие 15-20 лет будет расти в пределах 1% в год, прогнозирует министр энергетики РФ Александр Новак.

"Я думаю, потребление нефти будет расти в ближайшие пару десятков лет. Оно будет расти более низкими темпами, чем темпы роста экономики, но тем не менее, прирост будет — чуть меньше 1% в год в среднем в период ближайших 15-20 лет", — сказал Новак в интервью телеканалу РБК

Ранее министр говорил, что одной из главных целей сделки ОПЕК+ по снижению добычи является балансировка объемов спроса и предложения на мировом рынке нефти, где в какой-то момент предложение превысило спрос. Новак сначала прогнозировал, что баланс будет достигнут в первом квартале 2018 года, однако затем не исключил, что этот процесс затянется до середины следующего года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.