Хакасия просит 28,2 млрд рублей из-за "катастрофической ситуации" в регионе

КРАСНОЯРСК, 26 окт — РИА Новости. Верховный совет Хакасии обратился к премьеру Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой о выделении республике 28,2 миллиарда рублей из-за "катастрофической ситуации", сообщает пресс-служба ВС Хакасии.

На сайте ВС Хакасии объясняется, что 4,3 миллиарда рублей требуется на погашение просроченной кредиторской задолженности, 17,9 миллиарда рублей — на погашение коммерческих заимствований республики и 6 миллиардов рублей ежегодно — из-за пересмотра размера финансовой помощи Хакасии с учетом компенсации выпадающих доходов республиканского бюджета от принятых на федеральном уровне решений и делегированных федеральным центром расходных обязательств.

"Верховный Совет Хакасии обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву и председателю Государственной Думы России Вячеславу Володину с просьбой оказать финансовую помощь Хакасии. Суммарно республиканский парламент просит 28,2 миллиарда рублей… Республика остро нуждается в финансовой помощи, так как в настоящее время в Республике Хакасия сложилась катастрофическая ситуация в связи с потерями доходной части бюджета вследствие негативных тенденций в экономике прошлых лет и принятых за последние годы на федеральном уровне решений в области межбюджетных отношений и налогового регулирования", — говорится в сообщении.

В обращении говорится, что в республике самый высокий дефицит бюджета из всех российских регионов. Указывается, что госдолг Хакасии в 2016 году вырос на 6,1 миллиарда рублей, а по итогам 2017 года составит 24,7 миллиарда рублей, расходы на обслуживание госдолга в этом году составят 2,5 миллиарда рублей; кроме того, ранее проведенные налоговые реформы привели к потере более 10 миллиардов рублей.

Помимо обращений парламентарии вносят поправки в проект федерального бюджета на 2018 год и последующие два года о распределении бюджету Хакасия дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в том же размере, который был указан в обращениях к правительству РФ и ГД — 28,2 миллиарда рублей.