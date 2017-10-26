РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Toshiba и другие: как японские гиганты сдали глобальный рынок электроники

08:0026.10.2017
01871
© AP Photo / Shuji KajiyamaВывеска в торговом районе Акихабара в ТокиоВывеска в торговом районе Акихабара в Токио
© AP Photo / Shuji Kajiyama

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. На днях японская корпорация Toshiba предупредила: текущий финансовый год она завершит с убытком в миллиард долларов, ей предстоит крупная налоговая выплата на проданное подразделение микропроцессоров. В последнее время производитель сосредоточился на атомной энергетике, и не сказать, что преуспевает: в прошлом году, например, лишился пяти миллиардов долларов рыночной стоимости. Неважно дела идут и у его ближайшего конкурента Sharp — сказалось падение спроса на жидкокристаллические экраны, в которые компания инвестировала ранее. Позиции неуклонно сдают и другие японцы: Sony и Panasonic, заслуженные игроки глобального рынка потребительской электроники, распродают теперь уже неприбыльные активы. Кто и почему отправил пионеров рынка на пенсию — в материале РИА Новости.

Плакат Avon
© Avon
Жертва красоты: как сетевой гигант Avon оказался на грани краха

Абсолютное лидерство

Еще каких-то 10-15 лет назад продукция японских компаний считалась премиальной и высококачественной — иметь ее стремились покупатели по всему миру. Японцы практически захватили рынок бытовой электроники — делали и телевизоры, и микроволновки, и цифровые музыкальные плееры. Toshiba, например, в середине 1950-х первой в Японии начала производство цифровых вычислительных машин, транзисторных телевизоров и микроволновых печей. В 1980-е стала первой делать ноутбуки, удерживая лидерство в этой нише в течение нескольких лет. А в 1990-х именно она придумала формат DVD и выпустила первые DVD-плееры.

В активе другого пионера рынка — Sony — знаменитые кассетные плееры Walkman, ставшие символом корпорации на долгие годы, и ее более поздний хит — игровая приставка Sony PlayStation. 

© Flickr / edvvcSony Walkman
© Flickr / edvvc
Sony Walkman
Одним из самых прибыльных для компании стало производство телевизоров. "Люди жили в домах, где висели телевизоры Sony, этот феномен получил название Sony homes", — отметили аналитики Forrester Research.

Несмотря на то что японская продукция стоила дорого, высокий ценник, казалось, говорил потребителям: вы платите за качество и инновационность. И они были готовы платить, а японцы действительно были новаторами. По этой причине уважение потребителей завоевали и японские игроки второго эшелона, такие как JVC, которая разработала стандарт видео VHS.

© Marteau Films Production, 2016Кадр из фильма "Дом видеокассеты"
© Marteau Films Production, 2016
Кадр из фильма "Дом видеокассеты"

Качество не на высоте

Сокрушительный удар по японским компаниям нанес финансовый кризис 1997 года. Toshiba, в частности, провела масштабную реорганизацию, сократила несколько тысяч сотрудников и закрыла ряд подразделений, а ее ключевой бизнес — персональные компьютеры — за год потерял почти 90% чистой прибыли.

Ситуацию осложнило то, что компания начала допускать ошибки в производстве. В 1999 году из-за неисправного дисковода в ноутбуках Toshiba завалили исками более чем на миллиард долларов.

По неверному пути пошла и Sony — она продавала свои телевизоры по всему миру, но c приходом южнокорейских компаний поклонники японского бренда начали отворачиваться от него: оказалось, что корейские телевизоры дешевле и больше, а разница в качестве невелика.

Генеральный директор Apple Стив Джобс показывает iPhone на конференции MacWorld Expo. 9 января 2007 год
© AP Photo / Paul Sakuma, File
iPhone уже не тот: почему "телефон мечты" становится никому не нужен

Точно так же с полок начали исчезать телевизоры Sharp и Panasonic, последней в итоге пришлось продать убыточное подразделение.

Корейцы атакуют

Наблюдатели отмечают: первой дорогу им перешла южнокорейская Samsung Electronics. Этот в прошлом десятилетии низкобюджетный производитель оказался в итоге куда более эффективным, чем неповоротливые японские конкуренты.

© AFP 2017 / Ed JonesЖилые здания с логотипом Samsung в Сеуле
© AFP 2017 / Ed Jones
Жилые здания с логотипом Samsung в Сеуле

В чем именно проиграли японские производители? Во-первых, практически все они оказались не готовы к переходу на плоские панели. И если на раннем этапе усиления конкуренции и снижения маржинальности бизнеса крупные японские компании еще держались на плаву, то игроки послабее — JVC, Hitachi, Fujitsu, Toshiba, NEC и Pioneer — дружно вышли из бизнеса.

Тон на рынке начали задавать Samsung и LG. Они наладили выпуск плоскопанельных телевизоров с большим набором функций при конкурентоспособной цене и начали агрессивно наращивать долю рынка. В результате именно они стали новыми лидерами в этом сегменте, а их японские соперники остались далеко позади.

Консервативные японцы уперлись и в другую проблему: большое количество некогда инновационных продуктов, которые были востребованы в прежние годы, сегодня уже никому не нужны. В век стриминговых сервисов немногим понадобятся DVD или Blu-ray-плееры. Падают продажи и цифровых музыкальных плееров — их легко заменяют смартфоны.

© AP Photo / Reed SaxonBlu-ray плеер
© AP Photo / Reed Saxon
Blu-ray плеер

Проспали мобильный рынок

Японские компании проворонили и развитие мобильного рынка. Например, Sharp пробовала делать смартфоны для США, о которых мало кто слышал, а Panasonic попыталась было развивать линейку смартфонов Eluga, но безуспешно: у обоих не хватило ни влияния, ни ресурсов.

Гендиректор Microsoft Стив Балмер демонстрирует телефон Nokia с новой мобильной платформой Windows Phone 8
© REUTERS / Robert Galbraith
Медленная смерть Windows Phone: как Microsoft проиграла битву за смартфоны

Sony была привязана к совместному бизнесу с Ericsson, который одно время был достаточно успешным. Второе дыхание ей подарил выпуск линейки Xperia, но с появлением iPhone стало ясно: Sony на мобильном рынке — довольно слабый конкурент.

Позже на рынок прибыла Google c мобильной платформой Android, и пока японцы думали, каковы же перспективы растущей и далекой от совершенства платформы, в ситуации быстро сориентировались Samsung и молодой тайваньский производитель HTC, перехватив инициативу.

© AFP 2017 / Jeff Pachoud Скульптура Android
© AFP 2017 / Jeff Pachoud
Скульптура Android

Война за рынок смартфонов была еще более ожесточенной, чем за сегмент телевизоров, Apple и Samsung фактически поделили рынок, оставшись теми немногими, кому мобильное подразделение приносит серьезные прибыли.

Таким образом, как и многие другие гиганты прошлых лет, компании Страны восходящего солнца вовремя не отреагировали на изменения и сдались под натиском агрессивных внешних конкурентов. Наблюдатели не исключают: шанс возвратить былую славу у японских игроков есть, но лишь в том случае, если они опять предложат что-то революционное. Пока, впрочем, это у них явно не получается. Panasonic в этом году закрывает сразу два подразделения, которые не приносят ей никаких денег, — по выпуску цифровых камер и компакт-дисков. Компания также отказалась от производства телевизоров, полупроводников и солнечных батарей. 

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена