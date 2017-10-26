Toshiba и другие: как японские гиганты сдали глобальный рынок электроники

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. На днях японская корпорация Toshiba предупредила: текущий финансовый год она завершит с убытком в миллиард долларов, ей предстоит крупная налоговая выплата на проданное подразделение микропроцессоров. В последнее время производитель сосредоточился на атомной энергетике, и не сказать, что преуспевает: в прошлом году, например, лишился пяти миллиардов долларов рыночной стоимости. Неважно дела идут и у его ближайшего конкурента Sharp — сказалось падение спроса на жидкокристаллические экраны, в которые компания инвестировала ранее. Позиции неуклонно сдают и другие японцы: Sony и Panasonic, заслуженные игроки глобального рынка потребительской электроники, распродают теперь уже неприбыльные активы. Кто и почему отправил пионеров рынка на пенсию — в материале РИА Новости.

Абсолютное лидерство

Еще каких-то 10-15 лет назад продукция японских компаний считалась премиальной и высококачественной — иметь ее стремились покупатели по всему миру. Японцы практически захватили рынок бытовой электроники — делали и телевизоры, и микроволновки, и цифровые музыкальные плееры. Toshiba, например, в середине 1950-х первой в Японии начала производство цифровых вычислительных машин, транзисторных телевизоров и микроволновых печей. В 1980-е стала первой делать ноутбуки, удерживая лидерство в этой нише в течение нескольких лет. А в 1990-х именно она придумала формат DVD и выпустила первые DVD-плееры.

В активе другого пионера рынка — Sony — знаменитые кассетные плееры Walkman, ставшие символом корпорации на долгие годы, и ее более поздний хит — игровая приставка Sony PlayStation.

© Flickr / edvvc Sony Walkman © Flickr / edvvc Sony Walkman

Одним из самых прибыльных для компании стало производство телевизоров. "Люди жили в домах, где висели телевизоры Sony, этот феномен получил название Sony homes", — отметили аналитики Forrester Research.

Несмотря на то что японская продукция стоила дорого, высокий ценник, казалось, говорил потребителям: вы платите за качество и инновационность. И они были готовы платить, а японцы действительно были новаторами. По этой причине уважение потребителей завоевали и японские игроки второго эшелона, такие как JVC, которая разработала стандарт видео VHS.

© Marteau Films Production, 2016 Кадр из фильма "Дом видеокассеты" © Marteau Films Production, 2016 Кадр из фильма "Дом видеокассеты"

Качество не на высоте

Сокрушительный удар по японским компаниям нанес финансовый кризис 1997 года. Toshiba, в частности, провела масштабную реорганизацию, сократила несколько тысяч сотрудников и закрыла ряд подразделений, а ее ключевой бизнес — персональные компьютеры — за год потерял почти 90% чистой прибыли.

Ситуацию осложнило то, что компания начала допускать ошибки в производстве. В 1999 году из-за неисправного дисковода в ноутбуках Toshiba завалили исками более чем на миллиард долларов.

По неверному пути пошла и Sony — она продавала свои телевизоры по всему миру, но c приходом южнокорейских компаний поклонники японского бренда начали отворачиваться от него: оказалось, что корейские телевизоры дешевле и больше, а разница в качестве невелика.

Точно так же с полок начали исчезать телевизоры Sharp и Panasonic, последней в итоге пришлось продать убыточное подразделение.

Корейцы атакуют

Наблюдатели отмечают: первой дорогу им перешла южнокорейская Samsung Electronics. Этот в прошлом десятилетии низкобюджетный производитель оказался в итоге куда более эффективным, чем неповоротливые японские конкуренты.

В чем именно проиграли японские производители? Во-первых, практически все они оказались не готовы к переходу на плоские панели. И если на раннем этапе усиления конкуренции и снижения маржинальности бизнеса крупные японские компании еще держались на плаву, то игроки послабее — JVC, Hitachi, Fujitsu, Toshiba, NEC и Pioneer — дружно вышли из бизнеса.

Тон на рынке начали задавать Samsung и LG. Они наладили выпуск плоскопанельных телевизоров с большим набором функций при конкурентоспособной цене и начали агрессивно наращивать долю рынка. В результате именно они стали новыми лидерами в этом сегменте, а их японские соперники остались далеко позади.

Консервативные японцы уперлись и в другую проблему: большое количество некогда инновационных продуктов, которые были востребованы в прежние годы, сегодня уже никому не нужны. В век стриминговых сервисов немногим понадобятся DVD или Blu-ray-плееры. Падают продажи и цифровых музыкальных плееров — их легко заменяют смартфоны.

© AP Photo / Reed Saxon Blu-ray плеер © AP Photo / Reed Saxon Blu-ray плеер

Проспали мобильный рынок

Японские компании проворонили и развитие мобильного рынка. Например, Sharp пробовала делать смартфоны для США, о которых мало кто слышал, а Panasonic попыталась было развивать линейку смартфонов Eluga, но безуспешно: у обоих не хватило ни влияния, ни ресурсов.

Sony была привязана к совместному бизнесу с Ericsson, который одно время был достаточно успешным. Второе дыхание ей подарил выпуск линейки Xperia, но с появлением iPhone стало ясно: Sony на мобильном рынке — довольно слабый конкурент.

Позже на рынок прибыла Google c мобильной платформой Android, и пока японцы думали, каковы же перспективы растущей и далекой от совершенства платформы, в ситуации быстро сориентировались Samsung и молодой тайваньский производитель HTC, перехватив инициативу.

Война за рынок смартфонов была еще более ожесточенной, чем за сегмент телевизоров, Apple и Samsung фактически поделили рынок, оставшись теми немногими, кому мобильное подразделение приносит серьезные прибыли.

Таким образом, как и многие другие гиганты прошлых лет, компании Страны восходящего солнца вовремя не отреагировали на изменения и сдались под натиском агрессивных внешних конкурентов. Наблюдатели не исключают: шанс возвратить былую славу у японских игроков есть, но лишь в том случае, если они опять предложат что-то революционное. Пока, впрочем, это у них явно не получается. Panasonic в этом году закрывает сразу два подразделения, которые не приносят ей никаких денег, — по выпуску цифровых камер и компакт-дисков. Компания также отказалась от производства телевизоров, полупроводников и солнечных батарей.