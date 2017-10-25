Покупателям по программам первого и семейного авто обещают налоговые льготы

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Покупатели машин по программам первого и семейного автомобиля не будут платить НДФЛ со льготы, предоставляемой государством в рамках этих программ, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Газета "Коммерсант" в среду написала, что новые госльготы по автокредитам, введенные в июле, могут обернуться для заемщиков неожиданными допрасходами. Согласно разъяснениям Минфина, дополнительная скидка в 10% к стоимости машины считается доходом и облагается НДФЛ, отмечало издание.

"Принимая во внимание социальную значимость программ льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", Минпромторг России заблаговременно провел подготовительную работу, чтобы не допустить уплаты дополнительных налогов покупателями автомобилей в рамках своих программ. Ведомство инициировало изменения в статью 217 НК РФ, которые позволят избежать налогообложения физических лиц в рамках социальных программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", — говорится в сообщении министерства.

Эти изменения уже согласованы с Минфином и должны быть приняты при рассмотрении очередных изменений НК в Госдуме, отмечает ведомство. В соответствии с НК, информацию о договорах, заключенных в рамках этих программ, банки-участники, являясь налоговыми агентами, должны предоставить в ФНС до 1 апреля 2018 года.

По состоянию на 15 октября в России продано около 30 тысяч автомобилей по программе "Семейный автомобиль" и 24 тысячи в рамках "Первого автомобиля", приводит свои данные Минпромторг.

"Программы оказались востребованы, так как значительное количество молодых семей, а также начинающих водителей воспользовались выгодными условиями для покупки нового российского автомобиля. Из-за столь высокого спроса программы будут выполнены в 2017 году досрочно. Дату завершения реализации программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в 2017 году каждый банк-участник программы определит индивидуально. "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" будут вновь действовать с начала 2018 года", — напоминает ведомство.