Первые решения о строительстве Hyperloop в России примут в 2018 году

ЭР-РИЯД, 25 окт — РИА Новости. Первые решения о строительстве в России системы для вакуумных поездов Hyperloop могут быть приняты в течение 2018 года, однако это может быть линия на сотни, а не на тысячи километров, заявил РИА Новости в кулуарах форума Future Investment Initiativa гендиректор компании Hyperloop One Роб Ллойд.

"У нас есть партнеры в России, они очень близки к проекту, понимают его жизнеспособность, что имело бы смысл строить в России. Нам кажется, что имеет смысл вначале строить не тысячи километров, а может, сотни километров, чтобы продемонстрировать и показать возможности технологии", — рассказал о планах компании Ллойд.

"Думаю, решения (по строительству Hyperloop в России — ред.) будут приняты в течение следующего года. И сейчас мы работаем по этому вопросу с нашими партнерами: с группой "Сумма", также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), отношения с которым помогают нам идентифицировать подходящие проекты. Мы работаем и с российскими регуляторами и представителями властей", — отметил он.

По его словам, компания чувствует хорошую поддержку проекта от российских властей, а также большой интерес в контексте того, как технология может трансформировать Россию. "Это такая большая страна и у нее большой потенциал к трансформации…. Во время моего визита в Россию, я увидел очень позитивное восприятие идеи Hyperloop", — сообщил Ллойд.

"У меня нет других ожиданий, кроме тех, что обычно предоставляются инфраструктурным проектам в России", — сказал глава Hyperloop One, отвечая на вопрос, рассчитывает ли он при реализации проекта в России на льготы или финансовую поддержку от властей.

Что такое Hyperloop

Идею Hyperloop ("гиперпетля") представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск, идеолог и основатель таких компаний, как SpaceX и Tesla Motors. Его идея заключается в том, что в трубах над поверхностью земли в условиях чрезвычайно разреженного воздуха с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 километров в час будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом капсула не касается стенок трубы из-за эффекта воздушной подушки.

Наибольшую активность в воплощении этой идеи в настоящее время проявляют компании Hyperloop One и Hyperloop Transportation Technologies.

Соинвесторами Hyperloop One являются РФПИ и фонд Caspian VC, принадлежащий владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову. Вакуумные поезда могут запустить между столичными аэропортами и в новую Москву. РФПИ и РЖД также планируют провести тестирование технологии в России. Помимо этого, Минтранс РФ заявлял, что первая в стране система Hyperloop стоимостью 30-40 миллиардов рублей может появиться на участке от Китая до порта Зарубино.

Сама Hyperloop One в мае 2017 года провела первое полноценное полевое испытание системы в пригороде Лас-Вегаса. Протяжённость участка составляла 500 метров, диаметр трубы — 3,3 метра. Пассажирская капсула разогналась до 113 километров в час, а 29 июля скорость удалось поднять до 310 километров в час.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее высказывал мнение, что первые проекты Hyperloop One могут быть реализованы в России либо на Ближнем Востоке.

"Hyperloop One еще не определилось с тем, где будет реализован первый проект. Мы работаем с властями, нам нужно создать новое законодательство, организовать экономически жизнеспособные проекты. И в России, как и на Ближнем Востоке, сейчас ведется подготовительная работа. Мы воодушевлены, потому что это могут быть наши первые проекты, но решения еще нет", — прокомментировал ситуацию Ллойд.