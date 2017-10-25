Первые решения о строительстве Hyperloop в России примут в 2018 году

ЭР-РИЯД, 25 окт — РИА Новости. Первые решения о строительстве в России системы для вакуумных поездов Hyperloop могут быть приняты в течение 2018 года, однако это может быть линия на сотни, а не на тысячи километров, заявил РИА Новости в кулуарах форума Future Investment Initiativa гендиректор компании Hyperloop One Роб Ллойд.
"Думаю, решения (по строительству Hyperloop в России — ред.) будут приняты в течение следующего года. И сейчас мы работаем по этому вопросу с нашими партнерами: с группой "Сумма", также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), отношения с которым помогают нам идентифицировать подходящие проекты. Мы работаем и с российскими регуляторами и представителями властей", — отметил он.
"У меня нет других ожиданий, кроме тех, что обычно предоставляются инфраструктурным проектам в России", — сказал глава Hyperloop One, отвечая на вопрос, рассчитывает ли он при реализации проекта в России на льготы или финансовую поддержку от властей.
Что такое Hyperloop
Идею Hyperloop ("гиперпетля") представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск, идеолог и основатель таких компаний, как SpaceX и Tesla Motors. Его идея заключается в том, что в трубах над поверхностью земли в условиях чрезвычайно разреженного воздуха с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 километров в час будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом капсула не касается стенок трубы из-за эффекта воздушной подушки.
Наибольшую активность в воплощении этой идеи в настоящее время проявляют компании Hyperloop One и Hyperloop Transportation Technologies.
Соинвесторами Hyperloop One являются РФПИ и фонд Caspian VC, принадлежащий владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову. Вакуумные поезда могут запустить между столичными аэропортами и в новую Москву. РФПИ и РЖД также планируют провести тестирование технологии в России. Помимо этого, Минтранс РФ заявлял, что первая в стране система Hyperloop стоимостью 30-40 миллиардов рублей может появиться на участке от Китая до порта Зарубино.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее высказывал мнение, что первые проекты Hyperloop One могут быть реализованы в России либо на Ближнем Востоке.
"Hyperloop One еще не определилось с тем, где будет реализован первый проект. Мы работаем с властями, нам нужно создать новое законодательство, организовать экономически жизнеспособные проекты. И в России, как и на Ближнем Востоке, сейчас ведется подготовительная работа. Мы воодушевлены, потому что это могут быть наши первые проекты, но решения еще нет", — прокомментировал ситуацию Ллойд.