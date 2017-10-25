РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Первые решения о строительстве Hyperloop в России примут в 2018 году

17:1625.10.2017
(обновлено: 17:19 25.10.2017)
01693
© Фото : официальный сайт Hyperloop Transportation Technologies IncВакуумный поезд Hyperloop. Архивное фотоВакуумный поезд Hyperloop. Архивное фото
© Фото : официальный сайт Hyperloop Transportation Technologies Inc

ЭР-РИЯД, 25 окт — РИА Новости. Первые решения о строительстве в России системы для вакуумных поездов Hyperloop могут быть приняты в течение 2018 года, однако это может быть линия на сотни, а не на тысячи километров, заявил РИА Новости в кулуарах форума Future Investment Initiativa гендиректор компании Hyperloop One Роб Ллойд.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
РФПИ доволен инвестициями в Hyperloop One
"У нас есть партнеры в России, они очень близки к проекту, понимают его жизнеспособность, что имело бы смысл строить в России. Нам кажется, что имеет смысл вначале строить не тысячи километров, а может, сотни километров, чтобы продемонстрировать и показать возможности технологии", — рассказал о планах компании Ллойд.

"Думаю, решения (по строительству Hyperloop в России — ред.) будут приняты в течение следующего года. И сейчас мы работаем по этому вопросу с нашими партнерами: с группой "Сумма", также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), отношения с которым помогают нам идентифицировать подходящие проекты. Мы работаем и с российскими регуляторами и представителями властей", — отметил он.

Испытательная площадка Hyperloop One
© Фото : аккаунт Hyperloop One в Facebook
На сверхзвуке: приедет ли в Россию вакуумный поезд Hyperloop
По его словам, компания чувствует хорошую поддержку проекта от российских властей, а также большой интерес в контексте того, как технология может трансформировать Россию. "Это такая большая страна и у нее большой потенциал к трансформации…. Во время моего визита в Россию, я увидел очень позитивное восприятие идеи Hyperloop", — сообщил Ллойд.

"У меня нет других ожиданий, кроме тех, что обычно предоставляются инфраструктурным проектам в России", — сказал глава Hyperloop One, отвечая на вопрос, рассчитывает ли он при реализации проекта в России на льготы или финансовую поддержку от властей.

Что такое Hyperloop

Идею Hyperloop ("гиперпетля") представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск, идеолог и основатель таких компаний, как SpaceX и Tesla Motors. Его идея заключается в том, что в трубах над поверхностью земли в условиях чрезвычайно разреженного воздуха с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 километров в час будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом капсула не касается стенок трубы из-за эффекта воздушной подушки.

Наибольшую активность в воплощении этой идеи в настоящее время проявляют компании Hyperloop One и Hyperloop Transportation Technologies.

Соинвесторами Hyperloop One являются РФПИ и фонд Caspian VC, принадлежащий владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову. Вакуумные поезда могут запустить между столичными аэропортами и в новую Москву. РФПИ и РЖД также планируют провести тестирование технологии в России. Помимо этого, Минтранс РФ заявлял, что первая в стране система Hyperloop стоимостью 30-40 миллиардов рублей может появиться на участке от Китая до порта Зарубино.

Главный исполнительный директор компании Hyperloop Transportation Technologies Дирк Алборн
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Пассажиры Hyperloop смогут забыть о билетах, пообещал директор компании
Сама Hyperloop One в мае 2017 года провела первое полноценное полевое испытание системы в пригороде Лас-Вегаса. Протяжённость участка составляла 500 метров, диаметр трубы — 3,3 метра. Пассажирская капсула разогналась до 113 километров в час, а 29 июля скорость удалось поднять до 310 километров в час.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее высказывал мнение, что первые проекты Hyperloop One могут быть реализованы в России либо на Ближнем Востоке.

"Hyperloop One еще не определилось с тем, где будет реализован первый проект. Мы работаем с властями, нам нужно создать новое законодательство, организовать экономически жизнеспособные проекты. И в России, как и на Ближнем Востоке, сейчас ведется подготовительная работа. Мы воодушевлены, потому что это могут быть наши первые проекты, но решения еще нет", — прокомментировал ситуацию Ллойд.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена