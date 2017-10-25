Москалькова предлагает создать гарантийный фонд для выплаты зарплат в срок

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает создать гарантийный фонд на основе отчислений работодателей, чтобы решить проблему у с невыплатами зарплат, сообщили в аппарате омбудсмена.

Руководитель аппарата Иван Соловьев отметил, что предусмотренные действующим законодательством механизмы защиты трудовых прав работников при банкротстве организации недостаточно результативны и проблему невыплаченной заработной платы полностью не решают.

"В сложившихся условиях наиболее эффективным, как представляется, является создание, дополнительно к имеющимся средствам правовой защиты, специального гарантийного фонда за счет отчислений работодателей, из средств которого могла бы погашаться оставшаяся задолженность по заработной плате, не выплаченная в процессе банкротства по причине недостаточности имущества должника", — заявил Соловьев.