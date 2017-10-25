Страны ЕАЭС обсудили детали соглашения по маркировке товаров

ЕРЕВАН, 25 окт — РИА Новости. Премьер-министры стран ЕАЭС обсудили в среду на заседании Евразийского межправительственного совета вопросы, связанные с соглашением о маркировке товаров средствами идентификации, сообщил журналистам по итогам заседания председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо ускорить внутригосударственные процедуры по проекту соглашения, которое позволит применять маркировку товаров. По его мнению, это оздоровит рынок, и поможет бороться с контрафактом. Сейчас, в частности в РФ, специальными метками маркируются шубы, планируется маркировать лекарства.

"Мы обсудили вопросы о новом соглашении относительно маркировки. Это фундаментально важная тема. Для борьбы с теневым оборотом страны применяют систему маркировки. До сих пор это были национальные системы, … они создают проблемы для бизнеса", — сказал Саркисян.

По его словам, чтобы избежать формирования барьеров и ограничений для бизнеса необходимо договориться об общих канонах маркировки, одновременно не ущемляя интересы национальных правительств.

"В частности, в соглашении зафиксирована следующая норма: национальные правительства при принятии решения относительно ввода новых систем маркировки оповещают об этом ЕЭК, и это становится предметом обсуждения на уровне совета. Всем национальным правительствам дается возможность в течение трех месяцев отреагировать на это предложение. Если будет согласие всех стран, то мы можем принять решение об общей маркировке, но если в течение трех месяцев та или иная сторона не соглашается присоединиться к этой маркировке, то страна заявитель имеет право самостоятельно реализовать свою национальную программу маркировки товаров", — отметил Саркисян.