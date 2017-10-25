Система tax free в России может стать электронной, заявили в ФТС

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Система tax free в России может заработать в электронном формате, если покажет свою эффективность, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов.

"Переход на электронный формат планируется, если проект окажется успешным. В первую очередь, судить о его успешности следует по эффекту для бюджета", — сказал Давыдов.

Власти РФ планировали осенью текущего года запустить в России в тестовом режиме систему tax free, которая позволяет иностранным туристам вернуть часть налогов с приобретенных в России товаров. Позже срок эксперимента был передвинут на начало 2018 года, однако соответствующее законодательство пока не принято.

"Замысел в том, что магазины, в которых будет tax free, будут больше продавать, соответственно, больше платить налогов в бюджет, и тем самым будет компенсированы выпадающие доходы бюджета от возмещения НДС. Но практика может оказаться иной", — признал Давыдов.

"На первом этапе это будет делаться в бумажном виде: предъявляются чеки, предъявляется товар, ставится отметка о вывозе товара. Потом решается вопрос возмещения НДС через уполномоченных операторов", – пояснил первый замглавы ведомства. Для этого, по его словам, ФТС может потребоваться дополнительная численность в 50-60 сотрудников. Глава ФТС Владимир Булавин ранее говорил, что на первом этапе служба планирует организовать работу 14 пунктов tax free.

Чтобы сделать систему более удобной для пользователей, потребуются вложения. "Прежде чем идти на них, нужно посмотреть, насколько схема tax free вообще пригодна для российских реалий", – отметил Давыдов.

"Для Европы выгода понятна: они сами производят брендовые марки и сами их продают. В российских магазинах часто торгуют преимущественно импортными товарами. Будет ли эта система стимулировать покупку российской продукции, чтобы действительно была выгода для бюджета, еще нужно доказать", – сказал он.

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