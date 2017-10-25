Система tax free в России может стать электронной, заявили в ФТС

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Система tax free в России может заработать в электронном формате, если покажет свою эффективность, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов.
Власти РФ планировали осенью текущего года запустить в России в тестовом режиме систему tax free, которая позволяет иностранным туристам вернуть часть налогов с приобретенных в России товаров. Позже срок эксперимента был передвинут на начало 2018 года, однако соответствующее законодательство пока не принято.
"Замысел в том, что магазины, в которых будет tax free, будут больше продавать, соответственно, больше платить налогов в бюджет, и тем самым будет компенсированы выпадающие доходы бюджета от возмещения НДС. Но практика может оказаться иной", — признал Давыдов.
Чтобы сделать систему более удобной для пользователей, потребуются вложения. "Прежде чем идти на них, нужно посмотреть, насколько схема tax free вообще пригодна для российских реалий", – отметил Давыдов.
"Для Европы выгода понятна: они сами производят брендовые марки и сами их продают. В российских магазинах часто торгуют преимущественно импортными товарами. Будет ли эта система стимулировать покупку российской продукции, чтобы действительно была выгода для бюджета, еще нужно доказать", – сказал он.
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