Новак рассказал о себестоимости добычи нефти в России

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Себестоимость добычи нефти в России в среднем составляет от 10 до 15 долларов за баррель, сообщил министр энергетики Александр Новак в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Средняя цифра — от 10 до 15 долларов за баррель себестоимость добычи нефти, которая включает в себя как операционные издержки, так и возврат инвестиций капитального характера. Где-то у нас, действительно, на действующих месторождениях, где амортизировано имущество, себестоимость может быть и два, три, и пять долларов, а где новое месторождение, арктический шельф, себестоимость, например, не менее 50 долларов за баррель, 40 долларов", — сказал министр.