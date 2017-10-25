ФТС нашла способ остановить реэкспорт турецких томатов через третьи страны

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российская таможня совместно с коллегами из Армении и Азербайджана нашла эффективный способ предотвращения реэкспорта в Россию турецких томатов через территории этих стран, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов.

"Определение страны происхождения товара – достаточно сложная процедура, особенно когда товар идет из регионов, которые географически близки. Проще отличить яблоки европейского происхождения и латиноамериканские, чем помидоры, допустим, турецкие и азербайджанские. Эта проблема была актуальна год назад и в начале этого года", — сказал Давыдов. Однако теперь, по его словам, ее удалось решить.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты, однако запрет на импорт турецких томатов действует до сих пор.

Российские власти неоднократно отмечали, что помидоры из Турции продолжают нелегально попадать в Россию путем реэкспорта из соседних стран. В частности, Россельхознадзор выражал обеспокоенность значительным ростом поставок в РФ томатов из Белоруссии, Армении и Азербайджана. Однако власти этих стран опровергали такие обвинения.

"Было сделано следующее. Мы создали межведомственные рабочие группы как с армянскими коллегами, так и с азербайджанскими. Их задача состоит в том, чтобы выстроить прозрачные цепочки движения товаров", — рассказал Давыдов.

Представители Роспотребнадзора, Россельхознадзора и таможни, которые входят в эти рабочие группы, выезжают на предприятия Азербайджана и Армении, которые занимают экспортом томатов в Россию.

"Мы смотрим, какие там производственные мощности, сельскохозяйственные площади, определяем производительность, в результате мы получаем картину, какие объемы могут быть поставлены. По сопроводительным документам потом можно видеть, с какого хозяйства идет конкретный груз. И мы знаем, что это реально произведенный там товар", — сказал Давыдов. Таким образом страна фактически не может поставить в Россию товара больше, чем производит.

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