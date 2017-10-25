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Экономика

Госдума приняла закон об использовании остатков средств бюджета в 2018 году

11:4825.10.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 22 сентября 2017Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 22 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Госдума приняла закон об особенностях использования в 2018 году образовавшихся в текущем году остатков средств федерального бюджета.

Здание Пенсионного фонда России. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Теличев
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Кабмин внес в Госдуму проект об изменениях параметров бюджета ПФР
Документ продляет на год правовые основания для возможности направления остатков средств федерального бюджета на начало 2018 года на реализацию решений президента и правительства в сфере национальной обороны и безопасности, правоохранительной деятельности, развития оборонно-промышленного комплекса.

Остатки могут направляться и на оплату госконтрактов, расчеты по которым в 2017 году производились с применением казначейского обеспечения обязательств, а также на увеличение резервного фонда правительства за счет переноса "не связанных" остатков бюджета 2017 года. Закон позволит в 2018 году направлять на увеличение резервного фонда кабмина средства от возврата бюджетными и автономными учреждениями остатков субсидий, полученных на выполнение госзадания (в случае недостижения его показателей) и на иные цели.

На год продляется действие дополнительных оснований, позволяющих направлять средства на отдельные цели без внесения изменений в закон о федеральном бюджете. Такая возможность предусмотрена при предоставлении субсидий субъектам РФ на высокотехнологическую медицинскую помощь, при перераспределении бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя на период до 2020 года" и в ряде других случаев.

Другие изменения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
С 2018 года проект бюджета будет вноситься в Госдуму в электронном виде
Закон продляет на год (до 2021 года) действие нормы о направлении доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование расходов бюджета. В противном случае в 2020 году такие доходы направлялись бы на формирование ФНБ. Перечень активов, в которые можно размещать средства ФНБ, дополняется паями инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией РФПИ.

В целях повышения эффективности управления ликвидностью единого казначейского счета Минфину России и Федеральному казначейству предоставляется возможность размещать временно свободные остатки средств бюджета на банковских депозитах и по договорам РЕПО с их возвратом в очередном году. Минфин в пределах своих полномочий сможет устанавливать при организации исполнения федерального бюджета порядок утверждения лимитов бюджетных обязательств, который позволит не отзывать эти лимиты, а только уточнять.

Срок предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах региональных и местных бюджетов увеличивается с 50 до 90 дней. Это изменение позволит снизить риски увеличения объема региональных и муниципальных долговых обязательств и, как следствие, невозврата бюджетного кредита и потери части средств федерального бюджета.

В случае неполного использования в течение года бюджетных ассигнований резервного фонда президента РФ остатки таких средств будут направляться на пополнение этого фонда в следующем году. Сейчас по общему правилу эти средства идут в резервный фонд правительства, пояснял ранее глава бюджетного комитета Андрей Макаров.

Помимо этого, между федеральным и региональными бюджетами перераспределяются поступления от акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла, производимые на территории России. В 2018 году 42,9% средств будут идти в федеральный бюджет, 57,1% — в бюджеты субъектов РФ (по действующему законодательству — 42,6% и 57,4%, соответственно), в 2019 году — 41,9% в федеральный бюджет и 58,1% — в региональные бюджеты (39,8% и 60,2%). В 2020 году в федеральный бюджет будет направляться 41,8% таких поступлений, в региональные бюджеты — 58,2%.

Значение коэффициента, который должен был применяться при установлении базового объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в 2018 году, снижается с 0,49 до 0,45, в 2019 году — с 0,40 до 0,36. На 2020 год коэффициент сохраняется на уровне 0,36.

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