Госдума освободила от НДС реализацию материальных ценностей из госрезерва

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Госдума приняла закон об освобождении от НДС операций по реализации материальных ценностей, выпускаемых из государственного материального резерва.

Документ разработан правительством РФ в целях уточнения норм налогового законодательства с учетом сложившейся судебной практики по вопросу хранения и реализации материальных ценностей.

Закон освобождает от НДС операции по реализации материальных ценностей, выпускаемых из государственного материального резерва ответственным хранителям и заемщикам в связи с их освежением, заменой и в порядке заимствования. Это должно позволить снять с ответственных хранителей и заемщиков дополнительные налоговые обременения.

В соответствии с постановлением Высшего арбитражного суда РФ от 6 ноября 2012 года №7141/12 территориальные органы Росрезерва обязаны компенсировать ответственным хранителям системы госрезерва суммы НДС, уплаченные ими за счет собственных средств при осуществлении полномочий налоговых агентов при приобретении материальных ценностей государственного резерва в ходе их освежения и замены.