Вирус BadRabbit пытался атаковать российские банки из "первой двадцатки"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Вирус-шифровальщик BadRabbit пытался атаковать российские банки из топ-20, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Group-IB, занимающейся предотвращением и расследованием киберпреступлений, Илья Сачков.

"Group-IB зафиксировала попытки заражения вирусом инфраструктур ряда российских банков, которые используют систему обнаружения вторжений компании. Эти файлы приходили туда во вторник с 13:00 до 15:00 мск. То есть на банки этот вирус тоже пытались распространить", — сказал он.

Сачков отметил, что банки лучше защищены от кибератак, чем компании небанковского сектора.

В Group-IB также отметили, что новый вирус-шифровальщик — это модифицированная версия вируса NotPetya, который поразил IT-системы организаций в нескольких странах в июне.

Отмечается, что на связь атаки с использованием BadRabbit с NotPetya указывают совпадения в коде. Во вторник поменялось количество искомых имен процессов, а сама функция вычисления хеша скомпилировали в виде отдельной функции компилятором.

Как сообщается, в атаке используется программа Mimikatz, которая перехватывает на зараженной машине логины и пароли. Также в коде имеются уже прописанные логины и пароли для попыток получения административного доступа.

В "Лаборатории Касперского" сообщили, что вирус больше всего поразил российских пользователей, в меньшей степени — компании в Германии, Турции и на Украине. Распространение, по данным компании, происходило через зараженные СМИ.