Вирус BadRabbit пытался атаковать российские банки из "первой двадцатки"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Вирус-шифровальщик BadRabbit пытался атаковать российские банки из топ-20, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Group-IB, занимающейся предотвращением и расследованием киберпреступлений, Илья Сачков.
Сачков отметил, что банки лучше защищены от кибератак, чем компании небанковского сектора.
В Group-IB также отметили, что новый вирус-шифровальщик — это модифицированная версия вируса NotPetya, который поразил IT-системы организаций в нескольких странах в июне.
Отмечается, что на связь атаки с использованием BadRabbit с NotPetya указывают совпадения в коде. Во вторник поменялось количество искомых имен процессов, а сама функция вычисления хеша скомпилировали в виде отдельной функции компилятором.
В "Лаборатории Касперского" сообщили, что вирус больше всего поразил российских пользователей, в меньшей степени — компании в Германии, Турции и на Украине. Распространение, по данным компании, происходило через зараженные СМИ.