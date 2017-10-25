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Экономика

OMV готова покупать СПГ из США, если цена будет ниже российского газа

01:3225.10.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкТрубопровод газохранилища. Архивное фотоТрубопровод газохранилища. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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ВЕНА, 25 окт — РИА Новости. Австрийская нефтегазовая компания в интересах клиентов готова закупать американский сжиженный природный газ (СПГ) и приветствовала бы его на европейском рынке, но только если цены на него будут ниже, чем для текущих закупок трубопроводного газа из России, Норвегии, Голландии и других стран, заявил глава компании Райнер Зееле.

Подготовительные мероприятия к сварочным работам по строительству морского газопровода Турецкий поток
© Фото : "Турецкий поток"
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"Должен четко сказать, что американский сжиженный газ на европейском рынке только приветствуется, но если цена будет подходящей. Я, как приверженец свободного рынка, хочу ясно выразиться, что если американский сжиженный газ будет предложен по более выгодной цене, чем газ из Голландии, Германии, Норвегии, России и так далее, тогда мы его будем покупать. Это будет на пользу нашим клиентам", — сказал он, выступая во вторник на подиумной дискуссии "Отношения между Евросоюзом и Россией. Энергия — безопасность — экономика" в австрийско-российском обществе дружбы.

Логотип компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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По его словам, австрийские предпринимателя рассматривают варианты диверсификации газовых потоков, не сосредотачиваясь на имеющихся трубопроводах, например, транзитом через Украину.

"И если мы говорим о диверсификации, нам нужны тогда такие источники (газа), которые были бы столь же надежны (как российский — ред.)", — отметил Зееле, напомнив, что Австрия закупает в РФ газ уже 50 лет, и он рассчитывает, что эта сделка продлится еще столько же.

По его словам, в настоящее время "каждый второй кубометр (газа), который мы сжигаем в Австрии, получая энергию, приходит из России, и каждый второй кубометр приходит через транзитные пункты — Украину, Словакию, Чехию в хаб "Баумгартен".

Логотип компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"У нас четкое задание от государства Австрия — обеспечить самую выгодную энергию для страны. И мы не будем сдаваться только потому, что европейская энергетическая политика не намерена сближаться с российской", — добавил глава компании.

Зееле повторил свою позицию по поводу стремления Еврокомиссии распространить на будущий газопровод "Северный поток-2" ряд правил ЕС, под которые он сейчас не подпадает, и мнения властей Польши о том, что проект угрожает энергетической безопасности Европы.

"Ни единого евро из Брюсселя не будет использовано для того, чтобы его построить, почему мы вообще это обсуждаем, особенно с польской точки зрения, у которых свои интересы?" — поинтересовался Зееле.

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против проекта выступает ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

Оператором проекта общей стоимостью 9,5 миллиарда евро выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.

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