OMV готова покупать СПГ из США, если цена будет ниже российского газа

ВЕНА, 25 окт — РИА Новости. Австрийская нефтегазовая компания в интересах клиентов готова закупать американский сжиженный природный газ (СПГ) и приветствовала бы его на европейском рынке, но только если цены на него будут ниже, чем для текущих закупок трубопроводного газа из России, Норвегии, Голландии и других стран, заявил глава компании Райнер Зееле.
"И если мы говорим о диверсификации, нам нужны тогда такие источники (газа), которые были бы столь же надежны (как российский — ред.)", — отметил Зееле, напомнив, что Австрия закупает в РФ газ уже 50 лет, и он рассчитывает, что эта сделка продлится еще столько же.
По его словам, в настоящее время "каждый второй кубометр (газа), который мы сжигаем в Австрии, получая энергию, приходит из России, и каждый второй кубометр приходит через транзитные пункты — Украину, Словакию, Чехию в хаб "Баумгартен".
Зееле повторил свою позицию по поводу стремления Еврокомиссии распространить на будущий газопровод "Северный поток-2" ряд правил ЕС, под которые он сейчас не подпадает, и мнения властей Польши о том, что проект угрожает энергетической безопасности Европы.
"Ни единого евро из Брюсселя не будет использовано для того, чтобы его построить, почему мы вообще это обсуждаем, особенно с польской точки зрения, у которых свои интересы?" — поинтересовался Зееле.
Оператором проекта общей стоимостью 9,5 миллиарда евро выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.