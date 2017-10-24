В Эр-Рияде рассказали, кто добудет последний баррель нефти на планете

ЭР-РИЯД, 24 окт — РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих считает, что последний баррель нефти на планете будет добыт в Саудовской Аравии компанией Saudi Aramco.

Saudi Aramco имеет доступ не менее чем к 25% запасам традиционного топлива в мире и является самым надежным поставщиком нефти, заявил аль-Фалих на форуме Future Investment Initiative.

"Нет сомнений, что последний баррель нефти на планете будет произведен тут, в Саудовской Аравии, компанией Saudi Aramco", — подытожил он.

Saudi Aramco проведет IPO во второй половине 2018 года; нет сценария, при котором оно будет отложено на 2019 год, заявил журналистам 24 октября глава Saudi Aramco Амин Нассер.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.