Сбербанк и МЭР создают образовательную онлайн-платформу для бизнеса

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Сбербанк и Минэкономразвития РФ создают всероссийскую образовательную онлайн-платформу для предпринимателей и развития инфраструктуры предоставления государственных и коммерческих услуг по принципу "одного окна", сообщается в пресс-релизе банка.

В рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи дочерняя компания Сбербанка "Деловая среда" представила проект всероссийской образовательной платформы знаний и сервисов для бизнеса.

"Сбербанк и Минэкономразвития РФ на базе "Деловой среды" создают Всероссийскую образовательную онлайн-платформу для предпринимателей и развития инфраструктуры предоставления государственных и коммерческих услуг по принципу "одного окна", — говорится в сообщении.

В рамках платформы собраны форматы для закрытия всех ключевых потребностей предпринимателя, такие как потребность в знаниях для решения текущих задач, в сервисах для повышения эффективности бизнеса, а также в сообществе для развития и расширения бизнеса.

"Образовательные программы платформы покрывают все необходимые темы предпринимательского цикла от старта до ликвидации компании, а также будут содержать лучшие практики от поставщиков: вузов, образовательных онлайн и офлайн-площадок, частных консультантов и тренеров", — отметил генеральный директор "Деловой среды" Андрей Ванин, слова которого приводятся в сообщении.

Платформа агрегирует сервисы для предпринимателей CRM-системы, финансовые продукты, инструменты для ведения бизнеса в интернете. На платформе будут также представлены государственные сервисы по регистрации и закрытию бизнеса.