Почти треть россиян пользуется интернет-банкингом

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Около 31,5% россиян использует дистанционный доступ к банковским счетам (интернет-банкинг или мобильный банкинг), следует из опубликованных Банком России данных.

"Почти треть населения России (31,5%) использует дистанционный доступ к банковским счетам (интернет-банкинг или мобильный банкинг), и эта доля за последний год выросла на 7,8 процентного пункта", — говорится в сообщении.

По мнению регулятора, дистанционные и цифровые финансовые услуги в значительной степени смогут компенсировать глобальный тренд на уменьшение количества точек физического присутствия финансовых организаций. За год число филиалов и отделений кредитных организаций сократилось на 8,7%, организаций федеральной почтовой связи – на 7,6%, касс банковских платежных агентов – на 4,6%.

При этом значительно выросло количество касс платежных агентов (операторов по приему платежей и платежных субагентов) – на 133,6%. Аналогичные процессы в связи с развитием цифровых финансовых услуг наблюдаются сегодня по всему миру, отмечает ЦБ.

"Согласно оценкам Международного валютного фонда, по итогам 2016 года Россия находится в группе мировых лидеров по ряду индикаторов, характеризующих физический доступ населения к финансовым услугам (инфраструктуру), опережая в том числе некоторые страны "Большой семерки" и все страны БРИКС", — говорится в сообщении.

При этом почти каждый третий взрослый россиянин (28,9%) пользовался банковским кредитом или займом в некредитной финансовой организации (НФО). Наиболее активные пользователи банковских кредитов – население среднего возраста (от 25 до 59 лет), жители городов с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек, а также население УФО. Примерно шестая часть взрослых россиян (15,2%) размещала средства во вклады в кредитных организациях. Одни из самых активных пользователей депозитных банковских услуг – население от 60 лет и старше и пенсионеры (в том числе по инвалидности).

Некредитные финансовые организации



В малых городах и селах, где снижается физическое присутствие банков, особую значимость приобретают некредитные финансовые организации (МФО, КПК, ломбарды), где можно получить заем. При этом инвестирует в НФО свои средства лишь 0,6% населения, чаще пенсионеры, население старше 71 года и люди с низким уровнем доходов.

Также 23,4% субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) имели активный банковский кредит, тогда как активные займы в НФО имели всего 1,6% субъектов МСП, что может объясняться недостаточной информированностью предпринимателей о данном источнике финансирования. Банковскими депозитными услугами воспользовались 14,6% субъектов МСП, а размещением средств в форме договора займа в НФО – 1,8%.

Страхование

Кроме того, с мая 2016 года по май 2017 года снизилась доля населения, использующего добровольное страхование (до 12,4%, на 4 процентного пункта), тогда как доля населения, использующего обязательные страховые услуги, осталась практически неизменной (63,8%). До 38% (на 5,4 процентного пункта) возросла доля субъектов МСП, использующих добровольные страховые услуги, при этом 40,2% составила доля предпринимателей, использующих обязательное страхование.

О клиентах

С мая 2016 года по май 2017 года выросла (на 6,3 процентного пункта, до 24,7%) доля населения, правильно ответившего на вопрос о том, что такое "основная цель страхования". При этом доля населения, правильно понимающего термины "инфляция" (37%) и "диверсификация риска" (25,6%) осталась практически неизменной. Однако уменьшились доли населения, правильно ответившего на вопросы об экономическом содержании терминов "процентная ставка" (с 53,5 до 46,9%), "сложный процент" (с 28,5 до 23,5%), "денежная иллюзия" (с 21,8 до 20,3%).

"Это может объясняться тем, что постоянное усложнение финансовых продуктов и услуг влияет на изменение понимания гражданами экономического содержания терминов, а также порождает новую терминологию, которая оказывает влияние на восприятие традиционных определений", — отмечает регулятор.

В свою очередь на 1,6 процентного пункта, до 82,3%, возросла доля населения, удовлетворенного работой или сервисом кредитных организаций при оформлении финансовых услуг. Также до 78,2% (на 7,2 процентного пункта) увеличилась доля субъектов МСП, удовлетворенных работой или сервисом кредитных организаций при оформлении финансовых услуг для бизнеса.