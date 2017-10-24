Заявления Путина поддержали курс российской валюты

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль во вторник днем стабилизировался к основным резервным валютам на фоне дорожающей нефти, говорят дилеры.

Заявления президента РФ Владимира Путина поддержали курс российской валюты после ее утреннего снижения, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 15.21 мск снижался на 0,07 рубля — до 57,48 рубля, курс евро повышался на 0,01 рубля — до 67,6 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль стабилен

Курс рубля против доллара и евро во вторник днем стабилизировался, компенсировав утреннее снижение. При этом стоимость нефти пытается расти, отталкиваясь от отметки 57,5 доллара за баррель сорта Brent, задавая позитивный импульс российской валюте.

Рынок продолжает отыгрывать данные о снижении числа буровых установок в США и сообщения о возможном продлении сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

Определенную поддержку рублю во вторник оказали заявления Путина на форуме "Россия зовет".

Консервативная и сдержанная бюджетная и денежно-кредитная политика в России себя оправдала, обеспечила необходимую устойчивость экономики, стабильность государственных финансов и банковской сферы, заложила основу для позитивного долгосрочного развития, заявил он.

Президент также высказал одобрение политики ЦБ по таргетированию инфляции. Золотовалютные резервы РФ растут, платежный баланс укрепляется, обменный курс рубля стабилизировался, резюмировал глава государства.

В итоге доллар и евро днем менялись в пределах 0,15%. Рублевая цена "черного золота" остается в районе уровня 3,3 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

Прогнозы и рекомендации

Завтра наступит крайний срок для выплат НДПИ, НДС и акцизов в октябре — российским компаниям предстоит перечислить в бюджет более 700 миллиардов рублей, оценил Том Левинсон из компании "Сбербанк КИБ".

"С другой стороны, среди акционеров должны быть распределены оставшиеся промежуточные дивиденды на сумму около двух миллиардов долларов. Ближе к концу недели, когда получатели дивидендов будут конвертировать их в иностранную валюту, можно ожидать повышения спроса на доллары. Пока же пара USD/RUB держится в достаточно узком диапазоне, находясь в поиске новых драйверов. Главным фактором риска является настрой ЦБ — если он займет жесткую позицию, это может обеспечить возобновление притока средств на рынок ОФЗ (и поддержку рублю)", — добавил он.

Банк России способен снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов уже в ближайшую пятницу, что удивит многих участников рынка, закладывающихся только 25 пунктов, отметил Евгений Кошелев из Росбанка.

"Однако подобное решение вряд ли станет поводом для продолжительных рыночных колебаний. Риторика регулятора становится все более выдержанной по мере приближения ключевой ставки к "конечной" цели в 6,5-7% годовых. А иностранные инвесторы продолжают опасаться поступления новых санкционных новостей", — добавил он.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке Ria.ru >>