ОПЕК+ делает все для достижения целевых уровней запасов, заявили в Эр-Рияде

ЭР-РИЯД, 24 окт — РИА Новости. Страны ОПЕК+, участвующие в сделке по ограничению добычи нефти, сделают все, что нужно для рынка для достижения целевых уровней запасов, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в кулуарах форума Future Investment Initiative.

"Мы сделаем все, что понадобится и что будет лучше для нефтяного рынка, чтобы уровни запасов вернулись к тем, которые мы запланировали с самого начала (сделки — ред.)", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности продления сделки ОПЕК+.

"Поэтому без изменений, мы движемся вперед к нашей цели и держимся курса", — подытожил он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Одной из первостепенных целей участников соглашения является снижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до среднего пятилетнего уровня. При этом наиболее отслеживаемой в рамках сделки ОПЕК+ составляющей всех коммерческих запасов нефти в мире являются запасы в странах ОЭСР. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо ранее сообщил, что на конец сентября запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР превышали свой средний пятилетий уровень на 159 миллионов баррелей.