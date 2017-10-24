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Экономика

Реализация концепции рынка FashionNet не потребует госфинансирования

18:4524.10.2017
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГенеральный продюсер Недели моды Mercedes-Benz fashion Week Russia Александр Шумский выступает в ММПЦ МИА Россия сегодня на пресс-конференции, посвященной открытию первой Московской биеннале дизайнаГенеральный продюсер Недели моды Mercedes-Benz fashion Week Russia Александр Шумский выступает в ММПЦ МИА Россия сегодня на пресс-конференции, посвященной открытию первой Московской биеннале дизайна
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Обновлённая версия ДК FashionNet, которая благодаря интересу к ней коммерческих игроков не планирует привлекать государственное финансирование, подготовленная Агентством стратегических инициатив, Национальной палатой моды при участии PricewaterhouseCoopers (PwC) была представлена на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Показ коллекций одежды Лаборатории моды Вячеслава Зайцева в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Разработка концепции FashionNet была инициирована в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) президентом Национальной палаты моды Александром Шумским весной 2016 года. Концепция строится на глобальных трендах, связанных с трансформацией индустрии моды, среди которых изменение модели потребления, "цифровизация" экономики, автоматизация производственных процессов, деформация системы поставок, новые логистические решения, рост доли продаж в онлайне и многое другое.

Ключевая идея была сформулирована руководителем направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрием Песковым: создать условия для появления тысяч новых, технологически "прокаченных" российских fashion-брендов к 2035 году. Первая версия концепции была представлена на Форуме стратегических инициатив АСИ в июле 2016 года, предпоследняя — на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2017 года.

"На первом этапе работы казалось логичным участие Минпромторга как регулятора легкой промышленности. Но в рамках обсуждения появилось понимание, что FashionNet выходит далеко за рамки легпрома. Концепция включает в себя много смежных вещей: логистическая структура торговли, поддержка малого предпринимательства, про которое мы говорим, когда упоминаем молодых дизайнеров. Это и новые технологии, которые связаны не только непосредственно с материалами и текстилем, но и с IT, носимой электроникой", — пояснил заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.

"Это также новые инструменты финансирования, которые напрямую связаны с развитием рынков, в том числе в смежных секторах, таких как, например, финансы и даже криптовалюты. Это все, что связано с рыночным регулированием. Все это привело к тому, что АСИ и Палата моды предложили Минэкономразвития координировать эту историю, потому что посчитали, что Минэк наиболее равноудаленный от всех участников процесса и у него есть необходимые возможности и компетенции для того, чтобы координировать деятельность, в том числе и других министерств и ведомств", — подчеркнул замминистра.

Модели демонстрируют одежду из новой коллекции дизайнера Галы Борзовой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. 21 октября 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Референт экспертного управления администрации президента РФ Олег Теплов рассказал о текущем развитии Национальной технологической инициативы, в рамках которой принято и финансируется государством семь дорожных карт из восьми принятых.

"Карта, которая практически не использует бюджетные финансы — это EnergyNet. Их основной запрос — снижение административных барьеров и организационная поддержка проектов. FashionNet, исходя из дорожной карты, претендует на звание второго рынка НТИ, который рассчитывает обойтись без государственного финансирования. Мы понимаем, что здесь много коммерческих игроков, готовых участвовать в развитии", — отметил он.

Особое внимание в дискуссии было уделено "прорывным технологиям", которые должны помочь российским компаниям достичь успеха на международных рынках. Общее мнение, разделённое большинством присутствующих, в том, что особых fashion-технологий не будет — нужно ориентироваться на сквозные технологические решения, которые должны быть модифицированы для рынка моды. И к этому необходимо привлекать крупных игроков.

 

 

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