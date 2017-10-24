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Экономика

Появление Bitcoin Gold не отразится на рынке криптовалют, считают эксперты

18:2824.10.2017
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© Fotolia / adrianbysiakЗолотой биткойн. Архивное фотоЗолотой биткойн. Архивное фото
© Fotolia / adrianbysiak

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Запланированный хардфорк (внедрение нового протокола — ред.) Bitcoin Gold (BGold, BTG), образовавшейся из биткоина новой криптовалюты, произошел чуть раньше срока, во вторник. Однако никакого влияния на рынок криптовалют Bitcoin Gold не окажет, уверены опрошенные РИА Новости аналитики.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В начале августа произошло разделение биткоина на две отдельные валюты — Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCH). Ни одна из криптовалют не продемонстрировала реакции на образование Bitcoin Gold. По состоянию на 18.14 мск стоимость биткоина BTC на бирже Bitfinex опускалась на 4,86%, до 5,619 тысячи долларов, а стоимость новой криптовалюты Bitcoin Cash — росла на 6,66%, до 333,29 доллара.

Хардфорк Bitcoin Gold изначально ожидался 25 октября, однако сеть смогла провести его быстрее. Сама сеть Bitcoin Gold будет запущена не сразу, а через несколько дней. Предположительно, это может произойти 1 ноября.

Просто еще одна криптовалюта

Эксперты уверены, что Bitcoin Gold не окажет никакого влияния на рынок криптовалют, разве что разбавит их список еще одним названием. "Еще одна криптовалюта. Вероятно, она не повлияет ни на майнинг, ни на курсы. Цена традиционного биткоина вообще не изменится", — заявил технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz).

Президент РФ Владимир Путин в Сочи. 10 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аналогичного мнения придерживается сооснователь и глава биржи криптовалют BitMEX Артур Хэйс (Arthur Hayes). "Хардфорк приведет к появлению еще одной криптовалюты под названием Bitcoin Gold. Это не окажет никакого эффекта на традиционный биткоин", — сказал он.

Старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук считает, что биткоин может слегка снизиться в цене в ближайшие дни, а другие криптовалюты — увеличится.

"Хардфорк BGold ожидался (пусть он и произошел чуть раньше, чем планировалось), заметных последствий для классического биткоина и его майнинга не ожидается. В последний месяц было заметно, что инвесторы перекладывались в биткоин из других криптовалют — биткоин на фоне снижения эфира, риппла, лайткоина. Вероятно, трейдеры делали это, чтобы после хардфорка получить на свой кошелек новую монету. В ближайшие дни может вырасти количество желающих продать биткоин — он может оказаться под давлением, а остальные криптовалюты имеют шанс подрасти", — отметил он.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Для держателей биткоина ничего не изменится, кроме того, что часть из них получит BGold. Что касается биткоина, то они могут пользоваться своими средствами как раньше", — отметил партнер рейтингового агентства Digrate Петр Дворянкин.

"Изначально хардфорк BGold приведет к появлению новой ветки биткоин – BTG. Изменения в правилах новой валюты приведут к запрету майнинга c помощью промышленного оборудования (ASIC), что расширит количество физических лиц в качестве манеров BTG, а значит сделает новую валюту более распределенной и независимой от крупных игроков. Учитывая ажиотажный интерес инвесторов, серьезное падение стоимости биткоина сейчас маловероятно, а вот стоимость новой криптовалюты BTG зависит от множества факторов, так как многие биржи криптовалют еще не определились с признанием новинки", — считает директор центра экономических исследований университета "Синергия" Андрей Коптелов.

Вопрос не стоит обмена

После хардфорка каждый токен BTC будет скопирован на новые блокчейны, и таким образом пользователь при желании может обменять свои биткоины на токены BTG. Эта возможность называется airdrop, она была одной из причин критики криптовалюты со стороны участников рынка. Так, недовольство было вызвано отсутствием надлежащей защиты от повторного воспроизведения транзакций. Разработчики заверили, что такая защита будет введена до официального запуска сети.

Сувенирная монета криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Кроме того, есть риск, что разработчики Bitcoin Gold будут активно продавать свои монеты после их появления на электронных площадках, и цена криптовалюты упадет. Некоторые криптобиржи, например, Coinbase и GDAX, уже сообщили, что не планируют начислять пользователям новые токены, биржа Bittrex отказывается от запуска торгов криптовалютой. "Я не знаю, какой может быть цена BTG, но тем не менее, я считаю, что она не будет много стоить, поскольку у этой криптовалюты нет поддержки сообщества", — считает Хэйс.

"Тем, кто владеет сейчас биткоином, в ходе airdrop будет автоматически начислено ровно такое же количество новых коинов. Большинству первоначальных держателей, особенно крупных, эта монета не будет интересна и они продадут ее при удобном случае. Кроме того на "тонком" рынке возможны манипуляции. Цену легко можно поднять или опустить во много раз", — указал Дворянкин.

"Пользователям определенно не стоит переходить на BGold. Потому что это просто смешно. Посмотрите на Bitcoin Cash, это то же самое. Его цена становится все меньше и меньше с каждым днем. Сеть нестабильна, вряд ли кто ее использует, могут быть всевозможные проблемы. Это похоже на еще одну попытку мошенников получить деньги от пользователей, которые не знают ничего", — отметил Олшевич.

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Ткачук уверен, что спрос на Bitcoin Gold будет невысокий, а стоимость низкой. "С каждым следующим хардфорком к новым монетам у инвесторов будет все более настороженное отношение (тем более уже ожидается хардфорк хардфорка Bitcoin Cash — это уже вторая производная SegWit2x), в то же время на классический Bitcoin спрос более устойчив. У Bitcoin Gold есть ряд сомнительных моментов — отсутствие сильной защиты от повторного воспроизведения транзакций и отсутствие признания у целого ряда криптобирж. На наш взгляд, не стоит перекладываться из классического Bitcoinа в Bitcoin Gold", — сказал он.

"Если хардфорк пройдет удачно, то традиционный биткоин снова драматически вырастет в цене, а цена Bitcoin Gold за короткий срок упадет до 300-400 долларов. Наш прогноз в данной ситуации – это картина, похожая на запуск Bitcoin Cash… вскоре после запуска владельцы традиционного биткоина получат Bitcoin Gold, после чего начнется процесс активной продажи Bitcoin Gold. В этой связи мы рекомендуем пока только присмотреться к Bitcoin Gold, понимая, что состояние валюты зависит от ее команды поддержки", — заявил председатель совета директоров "Прайм Капитал" Роман Лыков.

"Сейчас стоит воздержаться от обмена с биткоинов (BTC) на новую криптовалюту BTG, для минимизации возможных потерь нужно дождаться окончательного разделения криптовалют, и оценки объема поддержки BTG всей экосистемой", — советует Коптелов.

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