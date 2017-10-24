Руденя: ВРП Верхневолжья вырастет на 20% к 2020 году

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Валовый региональный продукт (ВРП) Тверской области увеличится к 2020 году на 20% и достигнет 462 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

Глава региона во вторник провёл заседание правительства Тверской области, одним из ключевых вопросов повестки дня стал проект прогноза социально-экономического развития региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

"Что касается валового регионального продукта, за 2016 год он оценивается в 362,6 миллиарда рублей при индексе физического объёма производства в 100,1%.В текущем году ожидается ВРП в 385 миллиардов рублей с ростом в 100,4%. В перспективе прогнозируется дальнейший рост макропоказателя — до 462 миллиардов рублей в 2020 году", — сказал Руденя.

По слова губернатора, приоритеты в экономике региона — промышленное производство, сельское хозяйство, туристическая индустрия, поддержка малого и среднего бизнеса. "Индикатором успешного развития этих направлений является количество созданных рабочих мест во внебюджетной сфере, повышение качества жизни населения и инвестиционной привлекательности тверского региона", — отметил он.

Губернатор напомнил, что индекс промышленного производства в 2016 году составил 104,3%, что выше средних показателей по стране. В сельском хозяйстве темпы роста достигли 108,2%. Стимулом послужило развитие обрабатывающих производств и реализация крупных инвестпроектов в агропромышленном комплексе. По индексу физического объёма инвестиций в основной капитал Верхневоложье заняло первое место в ЦФО с показателем 113,5%. В текущем году тенденция к росту инвестиций продолжается.

Согласно прогнозу, к 2020 году индекс промышленного производства вырастет до 106,4%, сельского хозяйства — до 104,9%.

Глава региона подчеркнул, что достижение прогнозных значений позволит решать и ключевой вопрос улучшения демографии, в том числе через повышение рождаемости, увеличение процента молодёжи в региональной экономике.

Все показатели прогноза будут оцифрованы в разрезе отраслей, а также муниципальных образований и станут основой для оценки эффективности деятельности глав городов и районов Тверской области. "Планируя развитие региона в целом, мы должны видеть каждый муниципалитет и понимать динамику его развития", — сказал Руденя.

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