В Минске заявили, что "не являются судьей" по вопросу "Северного потока-2"

МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Минск является надежным партнером в обеспечении бесперебойных поставок энергоресурсов из РФ в Европу, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"Через территорию нашей страны проходит газопровод "Ямал-Европа". В прошлом мы были готовы проложить вторую ветку этого газопровода в Европу. Но некоторые страны, такие как Польша, выступили против этого проекта. На мой взгляд, это было возможно в прошлом", — сказал Макей в интервью Financial Times , текст которого опубликован во вторник на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что в настоящее время Минск не может изменить ситуацию. "Но, опять же, мы неоднократно заявляли о своей готовности проложить второй трубопровод. Безусловно, для Белоруссии было бы выгодно иметь второй трубопровод, который позволил бы нам обеспечить бесперебойные поставки в Европу газа в бóльших объемах", — сказал министр.

Комментируя проект газопровода "Северный поток-2", глава МИД Белоруссии отметил, что Минск не выступает "судьей в этой ситуации". "Мы не можем оценить, является ли она позитивной или негативной", — сказал он. Макей добавил, что в Европейском союзе существуют разногласия по этому вопросу. "Честно говоря, мы неоднократно обсуждали этот вопрос с моими европейскими коллегами", — признался он.

Министр добавил, что "Северный поток-2" будет проходить севернее Белоруссии. "Тем не менее, мы готовы предоставить все необходимые гарантии, что Белоруссия является надежным партнером в обеспечении бесперебойных поставок топливно-энергетических ресурсов из России в Европу", — подчеркнул он.