Росавиация опровергла заявления МАК о проблемах с сертификацией авиатехники

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Заявления Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о проблемах с сертификацией авиатехники, ее разработчиков и изготовителей в РФ не соответствуют действительности и не имеют значимости, сообщил РИА Новости представитель Росавиации.

МАК ранее во вторник заявил, что в российской авиационной отрасли существуют серьезные проблемы после перераспределения полномочий по сертификации авиатехники. Росавиации в конце 2015 года распоряжением правительства РФ были переданы от МАК функции по сертификации авиатехники, ее разработчиков и изготовителей.

"С заявлением Авиарегистра МАК ознакомились. Действительности не соответствует, интереса не вызывает, никакой актуальности и значимости в настоящее время не имеет", — сообщил представитель Росавиации.