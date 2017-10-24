Руденя: завод "Тверской экскаватор" намерен экспортировать новую продукцию

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. ЗАО "Тверской экскаватор" (входит в компанию "РМ-Терекс") начал серийное производство тяжелых гусеничных экскаваторов и намерен экспортировать продукцию в страны Ближнего Востока, Азии и Африки, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

В настоящее время на заводе идет процесс реструктуризации производства и расширения модельного ряда экскаваторов. Новая техника предназначена для разработки грунтов I-IV категорий, в том числе глины, сезонно промерзающих грунтов. Экскаваторы демонстрируют высокую производительность, более эргономичны, улучшено рабочее место машиниста.

"На ЗАО "Тверской экскаватор" началось серийное производство экскаваторов ТX270 и ТХ300. Эта техника будет широко востребована в строительстве, при реализации дорожных и коммунальных проектов не только в Тверской области, но и за ее пределами. А стабильная загрузка производства обеспечит современными рабочими местами тверских специалистов", — сказал Руденя. Он принял участие в торжественном мероприятии, посвященном старту серийного производства новой техники.

Губернатор добавил, что производители надеются наладить экспорт экскаваторов, в том числе, в страны Ближнего Востока, Азии и Африки.

"У нас появилось 50 рабочих мест и это только начало. Мы будем продолжать локализацию производства и, соответственно, создавать рабочие места. После того как выведем этот продукт, будем думать, как расширять продуктовую линейку", — цитирует пресс-служба правительства Тверской области слова генерального директора ООО "РМ-Терекс" Кирилла Эпштейна.

Для подготовки квалифицированных кадров налажено взаимодействие завода с тверскими вузами, а также Тверским колледжем имени А.Н. Коняева, технологическим и политехническим колледжами.

ЗАО "Тверской экскаватор" входит в компанию "РМ-Терекс" (совместное предприятие корпорации "Русские машины" и TerexCorporation).

Предприятие специализируется на выпуске строительно-дорожной и специальной техники, производит колесные и гусеничные экскаваторы, вилочные и индустриальные погрузчики. Продукция предприятия используется в дорожном, гражданском и промышленном строительстве, коммунальном и лесном хозяйстве, горнодобывающей отрасли.

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