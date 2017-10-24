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Экономика

Минус 3% ВВП: посол США оценила потери Украины от "Северного потока - 2"

16:5924.10.2017
(обновлено: 17:01 24.10.2017)
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© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПервые трубы для Северного потока — 2 прибывают в Мукран. Архивное фотоПервые трубы для Северного потока — 2 прибывают в Мукран. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Запуск "Северного потока — 2" приведет к тому, что Киев будет терять до трех процентов ВВП ежегодно, считает посол США на Украине Мари Йованович.

"Реформы (в нефтегазовом секторе — ред.) должны обеспечить, чтобы Украина оставалась важной страной для транспортировки газа", — сказала Йованович на международной конференции, посвященной развитию нефтегазового сектора на Украине.

Газокомпрессорная станция в Харьковской области
© РИА Новости / Александр Максименко
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Риск для поставщика

По мнению эксперта по энергобезопасности Алексея Гривача, Киев и его спонсоры при подсчете убытков неверно ставят акценты. Как заявил эксперт в эфире радио Sputnik, потеря статуса транзитера грозит Украине совсем по другим причинам, прежде всего потому, что Киев ведет политику, направленную против интересов поставщика.

"В этих условиях сохраниться как транзитер практически невозможно. Потому что само существование такого транзитера — это постоянный неконтролируемый риск для поставщика. Все действия украинских властей, институтов и регуляторов подрывают надежность этого транзита, чтобы там ни говорили спонсоры Украины", — сказал Гривач.

Премьер-министр Польши Беата Шидло. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Он также напомнил, что сами США намерены увеличить поставки СПГ в Европу и тем самым сократить объемы поставок газа из России. "Если это произойдет, то первой, кто пострадает, будет Украина. Потому что если объемы поставок российского газа в Европу не сохранят свой уровень, то в первую очередь будет сокращаться транзит через ее территорию", — заключил эксперт.

Действующий сейчас между Россией и Украиной контракт на транзит газа истекает в 2019 году.

Негативные последствия

Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на международной конференции по развитию нефтегазового сектора Украины заявил, что потеря транзита российского газа после окончания срока контракта "будет иметь критические негативные последствия для всех нас". Так, по подсчетам Коболева, Киев в этом году получит от транзита около трех миллиардов долларов.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов Германии. 12 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По мнению главы "Нафтогаза", у Киева есть шанс сохранить транзит после 2019 года, если система транзита станет прозрачной, чтобы европейские потребители были заинтересованы в поставках газа по территории Украины. При этом Коболев выразил мнение, что "Газпром" не настроен на дальнейшее сотрудничество с Украиной.

Говоря о рисках прекращения транзита газа по Украине, Коболев также отметил, что в течение года должна заработать первая нитка "Турецкого потока", а также стоит вопрос о строительстве второй нитки. Он оценил потери украинского ВВП от каждой новой нитки таких проектов приблизительно в полмиллиарда долларов.

При этом ограничение поставок из-за ремонта газопровода Opal, который соединяет "Северный поток" с газотранспортными мощностями Германии и стран Центральной Европы позволило Украине заработать. "В этом году за то время, когда Opal не работал, украинская газотранспортная система только за счет этого факта дополнительно заработала приблизительно 300 миллионов долларов", — рассказал Коболев.

Нанесение внутреннего покрытия на трубы, предназначенные для газопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2
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Глава "Нафтогаза" также выразил надежду, что Украина к 2021 году может перестать быть чистым импортером газа, если нарастит собственную добычу углеводородов и повысит энергоэффективность. Он добавил, что реализация стратегии развития компании и трансформация энергорынка Украины может обеспечить прирост ВВП страны более чем на семь процентов и увеличить доходы бюджета более чем на восемь миллиардов долларов.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Против проекта выступают несколько стран, в том числе Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа, и США, которые рассчитывают поставлять в Европу сжиженный природный газ.

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