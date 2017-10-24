Россия и Армения преодолели экономические сложности, заявил Медведев

ЕРЕВАН, 24 окт — РИА Новости. Премьер-министры РФ и Армении Дмитрий Медведев и Карен Карапетян поспорили о росте товарооборота двух стран, сойдясь в итоге на показателе от российского премьера и в том, что РФ и Армения преодолели полосу экономических сложностей.

В начале российско-армянских переговоров глава правительства Армении отметил, что рост товарооборота за восемь месяцев 2017 года между странами составил 23%, и сейчас есть все необходимые условия для развития экономических отношений. В свою очередь, глава российского правительства отметил, что страны успешно преодолели все трудности и уточнил цифру по товарообороту, озвученную своим коллегой.

"У меня цифра лучше есть, чем ваша – с января по август товарооборот увеличился на 30%. Я предлагаю ее и использовать в дальнейшем", — заявил Медведев.

"Это означает, на самом деле, что полоса сложностей экономических – она нашими странами преодолена, и товарооборот восстанавливается, надеюсь, и инвестиционное сотрудничество не будет отставать от товарооборота", — добавил он.

Медведев сообщил, что за последнее время Россия и Армения сумели отладить правильную модель взаимодействия в рамках сотрудничества в ЕАЭС.

Между тем, Карапетян согласился с доводами российского премьера и предположил, что его статистические службы, вероятно, принижают текущие показатели. "Я, однозначно, за (то – ред.), чтобы пользоваться вашей статистикой, тем более, у нас есть подозрение к нашей статистической службе, что она принижает определенные данные", — заметил с улыбкой Карапетян.