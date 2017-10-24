"Аэрофлот" потратил на пассажиров и долги "ВИМ-Авиа" 600 миллионов рублей

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Траты "Аэрофлота" на перевозку пассажиров "ВИМ-Авиа" и погашение текущих долгов компании уже составили около 600 миллионов рублей, сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович заявлял, что "Аэрофлот" может выделить на поддержку "ВИМ-Авиа" до 1,8 миллиарда рублей.

"Общий объем затраченных средств ("Аэрофлота" — ред.) сейчас составляет около 600 миллионов рублей — на вывоз пассажиров, расчеты за аэропортовое обслуживание, операционную деятельность авиакомпнии", — заявил Нерадько, выступая на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации.

Он подчеркнул, что из бюджета при этом деньги не выделялись. Финансирование осуществлено за счет роялти, получаемых от зарубежных авиакомпаний за пролет по транссибирским трассам.

"ВИМ-Авиа" ранее прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами. В конце сентября с проблемами столкнулись десятки тысяч клиентов перевозчика в России и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.