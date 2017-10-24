"Нафтогаз" рассказал об ожидаемых доходах от транзита газа в 2017 году

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Украина планирует получить около 3 миллиардов долларов от транзита газа в 2017 году, сообщил глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"В этом году транзит газа по территории Украины принесет всем нам около 3 миллиардов долларов", — сказал Коболев во вторник на международной конференции по развитию нефтегазового сектора Украины.

Он отметил, что потеря транзита российского газа "Нафтогазом" и Украиной после 2019 года, когда заканчивается действие действующего контракта о транзите газа, "будет иметь критические негативные последствия для всех нас". По его словам, вопрос сохранения транзита российского газа является очень непростым, поскольку "Газпром", по убеждению главы "Нафтогаза", не настроен продолжать сотрудничество с Украиной.

Говоря о рисках прекращения транзита газа по Украине, Коболев отметил, что в течение года должна заработать первая нитка "Турецкого потока", а также стоит вопрос о строительстве второй нитки. По его словам, "каждая новая нитка таких потоков отнимает от украинского ВВП большую сумму средств, приблизительно 0,5 миллиарда долларов".

Коболев считает, что у Украины есть шанс сохранить транзит газа после 2019 года, если система транзита газа на Украине станет прозрачной, чтобы европейские потребители были заинтересованы в поставках газа по территории Украины, как надежного транзитера.