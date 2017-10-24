В "ВТБ Капитале" рассказали об отношении инвесторов к российским банкам

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российские банки останутся не самыми привлекательными для инвесторов заемщиками с точки зрения еврооблигаций, считает руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

"Банки всегда не были фаворитами, инвесторы всегда к ним относились с осторожностью", — сказал он журналистам на конференции "Россия зовет!"

По его словам, инвесторы позитивно смотрят на корпоративных заемщиков, прежде всего из сектора натуральных ресурсов — металлы, химия, — которые связаны с реальной экономикой.

"К банкам всегда было осторожное отношение после 2008 года. Крупные российские банки в санкционных листах, они не могут и не выходят на рынок, а к относительно мелким банкам инвесторы относятся с осторожностью. Банки по-прежнему будут оставаться не самыми привлекательными для инвесторов заемщиками", — сказал он.

По его мнению, в ближайшее время сложно будет говорить про размещение новых субординированных евробондов российских эмитентов. "Мы видим, как их списывают. Я думаю, компании должны освоиться с новой реальностью, и рынку нужно немного забыть про сложившуюся ситуацию", — считает он.