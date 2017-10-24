Россия будет увеличивать поддержку экспортеров, заявил Путин

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия будет увеличивать поддержку экспортеров по мере роста возможностей бюджета, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет".

"По итогам 2016 года экспорт продовольствия и сельхозтоваров вырос на 4,9%, что составило 17,1 миллиарда долларов. За весь 2016 год мы продали оружия на 15,3 миллиарда. Экспорт товаров сельхозназначения превысил экспорт вооружения", — напомнил Путин.

"Для того, чтобы и дальше стимулировать несырьевой экспорт, продолжим снимать инфраструктурные, административные барьеры, повышать эффективность инструментов поддержки экспортеров. Имею в виду системы страхования и кредитования экспорта, помощь в сертификации продукции и защите прав наших производителей при выходе на внешние рынки. Понимаю, что средств, которые мы вкладываем в эти направления, пока недостаточно. Разумеется, будем увеличивать все эти элементы поддержки по ходу роста возможностей бюджета", — сообщил президент.