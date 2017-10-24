Эффект перехода к низкой инфляции многие недооценивают, заявил Орешкин

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Многие недооценивают эффекта перехода России к низкой инфляции и ее влияние на экономический рост, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"С точки зрения роста многие недооценивают тот эффект, который переход к низкой инфляции будет оказывать на российскую экономку. Сейчас все в первую очередь обращают внимание на некоторые краткосрочные негативные последствия", — заявил Орешкин, выступая на форуме "Россия зовет!".

Он отметил, что речь идет о том, что организации финансового сектора, и компании реального сектора, которые были неэффективны и прятали свою неэффективность за высокой инфляцией, они сейчас действительно испытывают трудности.

"В долгосрочной перспективе низкая инфляции несет более эффективное распределение ресурсов экономики и более высокий потенциальный рост", — считает Орешкин.

Он также отметил, что низкая инфляция позволит России запустить длинный кредитный цикл.

"Для России переход к низкой инфляции — это точка запуска долгосрочного кредитного цикла, и одна из главных задач, особенно на следующий год — этот новый нарождающийся кредитный цикл сформировать… И все, что происходит с точки зрения очистки банковской системы от неэффективных игроков — это то, что будет более правильно формировать кредитный цикл", — уверен глава Минэкономразвития.

При этом он подчеркнул, что необходимо не допустить роста необеспеченного потребительского кредитования, а направить основную кредитную активность населения в ипотечные программы, а корпоративный сектор — в инвестиционные.