Темп роста экономики в России должен быть выше среднемирового, заявил Путин

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал недостаточным нынешний темп роста экономики страны и заявил, что он должен быть выше среднемирового значения.

"Перед нами сейчас стоит целый ряд стратегических задач. Нужно не просто закрепить позитивные тенденции, а придать российской экономике дополнительную динамику, существенно повысить ее эффективность. Вновь подчеркну, нас не могут устраивать нынешние темпы роста. Необходимо вывести их на уровень выше среднемировых", — сказал Путин в ходе своего выступления на форуме "Россия зовет".

Ранее во вторник министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что рост экономики страны по итогам 2017 года может превысить 2%.