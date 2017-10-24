Российская экономика приобретает новые качества, заявил Путин

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российская экономика приобретает новые качества, которых не было еще год назад, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет".

"Прирост промышленного производства за три квартала составил 1,8%, при этом в плюсе оказались обрабатывающие отрасли: в лидерах автопром, фармацевтика, химический комплекс, пищевая промышленность, выпуск электрооборудования. Важно, что российская экономика обретает новые качества, которых не было еще год назад… во-первых, динамика, динамика опирается на расширение внутреннего спроса, на увеличение и потребления, и инвестиций", — сказал Путин.

Президент отметил, что с мая этого года темпом выше 1% растет оборот розничной торговли, что происходит благодаря росту реальных заработных плат, который составил 2,5% за три квартала этого года.