Инфляция в России замедлилась до 2,7% в годовом выражении, заявил Путин

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Инфляция в России замедлилась до 2,7% в годовом выражении, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Мы вышли на рекордно низкое значение инфляции, на рекордно низкое за всю историю России. По состоянию на 16 октября, в годовом выражении она составила 2,7%. Это позволяет рассчитывать, что по итогам года инфляция будет ниже целевого ориентира в 4%", — сказал Путин.