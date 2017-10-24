Путин заявил, что одобряет взвешенную политику Центробанка

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что одобряет взвешенную политику ЦБ по таргетированию инфляции.

Выступая во вторник на пленарном заседании форума "Россия зовёт!", глава государства отметил, что некоторые специалисты выражают озабоченность в связи с тем, что инфляция замедлилась так сильно — до 2,7% в годовом выражении.

"Все центральные банки, все регуляторы — во всех странах мира, которые таргетируют инфляцию, проявляют такую чрезмерную, на первый взгляд, осторожность, и думаю, она в известной степени оправдана, потому что рисков пока еще много. Для экономики с такой структурой, как наша, зависящей от сырьевого рынка, очень много еще пока угроз. Поэтому я прекрасно понимаю и в целом одобряю деятельность ЦБ, который ведет себя так осторожно", — сказал Путин.

При этом он отметил, что ценовая устойчивость играет важную роль с точки зрения процентных ставок и макроэкономической стабильности.