Путин заявил, что одобряет взвешенную политику Центробанка

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что одобряет взвешенную политику ЦБ по таргетированию инфляции.
"Все центральные банки, все регуляторы — во всех странах мира, которые таргетируют инфляцию, проявляют такую чрезмерную, на первый взгляд, осторожность, и думаю, она в известной степени оправдана, потому что рисков пока еще много. Для экономики с такой структурой, как наша, зависящей от сырьевого рынка, очень много еще пока угроз. Поэтому я прекрасно понимаю и в целом одобряю деятельность ЦБ, который ведет себя так осторожно", — сказал Путин.
При этом он отметил, что ценовая устойчивость играет важную роль с точки зрения процентных ставок и макроэкономической стабильности.