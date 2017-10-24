Костин рассказал об опасности инвестирования в криптовалюту

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Инвестировать в криптовалюту опасно, пока государство не ввело регулирование этой сферы, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"Я думаю, этот процесс займет некоторое время. Я скептичен в вопросе использования криптовалюты в целом", — добавил глава ВТБ.
Ряд стран мира уже открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Самой популярной криптовалютой в мире является биткоин. Однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу. Замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщил РИА Новости в сентябре, что власти РФ решили пока не вводить регулирование криптовалют.
Банк России выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки "финансовой пирамиды". Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева в первой половине октября заявила, что Банк России скептически относится к криптовалютам и видит высокую вероятность мошенничества при вовлечении населения в проведение ICO.