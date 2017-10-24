Костин рассказал об опасности инвестирования в криптовалюту

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Инвестировать в криптовалюту опасно, пока государство не ввело регулирование этой сферы, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

"Я думаю, здесь больше разговоров, чем реальности. Мы очень сдержаны по этому поводу. Мы видим фактор высокой спекуляции вокруг криптовалют. Я думаю, это очень опасно. До тех пор, пока государство не решит, как регулировать эту сферу, будет очень опасно инвесторам вкладывать средства в криптовалюты", — сказал Костин в интервью телеканалу CNBC

"Я думаю, этот процесс займет некоторое время. Я скептичен в вопросе использования криптовалюты в целом", — добавил глава ВТБ.

Ряд стран мира уже открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Самой популярной криптовалютой в мире является биткоин. Однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу. Замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщил РИА Новости в сентябре, что власти РФ решили пока не вводить регулирование криптовалют.

Банк России выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки "финансовой пирамиды". Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева в первой половине октября заявила, что Банк России скептически относится к криптовалютам и видит высокую вероятность мошенничества при вовлечении населения в проведение ICO.