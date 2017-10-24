Никитин: необходимо создать в Нижегородской области ОЭЗ для судостроения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил о необходимости создания в регионе особой экономической зоны для предприятий судостроения.

"Особую экономическую зону для предприятий судостроения необходимо создать в регионе. Мы будем и дальше развивать судостроение в Нижегородской области. Я считаю, что для этого в регионе есть все возможности", — сказал Никитин на церемонии спуска на воду танкера проекта RST27M на заводе "Красное Сормово".

Во время визита на предприятие глава региона обсудил с президентом АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексеем Рахмановым перспективы развития судостроительной отрасли в Нижегородской области.

"Особая экономическая зона предполагает льготы, которые как раз рассчитаны на привлечение в регион новых предприятий", — отметил Никитин на встрече.

Он добавил, что федеральный закон № 305 о поддержке судостроения позволяет освободить на 10 лет от налога на имущество и земельного налога организации, получившие статус резидентов промышленно-производственных особых экономических зон. Документ также предполагает обнуление НДС и импортных пошлин на оборудование, необходимое для модернизации верфей.

"В Нижегородской области уже сложился судостроительный кластер. Мы заинтересованы в его дальнейшем развитии. Программа развития "ОСК" предполагает увеличение выпуска как готовой продукции, так и компонентов. Вопрос в том, где будут размещаться эти производства. Приложу все силы, чтобы они располагались в Нижегородской области", — подчеркнул Никитин.

Как отметил президент ОСК Алексей Рахманов, в нижегородском КБ "Вымпел" разрабатывается новый проект судов, "близких по классу к танкерам проекта RST-27M".

"Это будет еще более современное судно, которое позволит задуматься над главным вопросом — экономией топлива и выходом на экологически чистые технологии", — цитирует пресс-служба губернатора и правительства области слова Рахманова.

Предполагается, что в особую экономическую зону, кроме завода "Красное Сормово", также войдут и Навашинская судоверфь, и Городецкий судоремонтный завод, и другие нижегородские судостроительные предприятия.

По словам Рахманова, создание ОЭЗ позволит открыть новые рабочие места, новые производства и привнести те компетенции, которых раньше не было.

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