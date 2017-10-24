Посол США рассказала, сколько Украина потеряет из-за "Северного потока-2"

КИЕВ, 24 окт РИА Новости. Потери доходов Украины от транзита газа из-за запуска "Северного потока-2" могут составить до 3% ВВП ежегодно, заявила посол США на Украине Мари Йованович.

По ее словам, реформы в нефтегазовом секторе должны помочь Украине "остаться важной страной для транспортировки газа".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".