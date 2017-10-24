Рост ВВП по итогам 2017 года может превысить 2%, заявил Орешкин

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Рост экономики России по итогам 2017 года может превысить 2%, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"В начале этого года, когда я сказал, что рост будет как минимум 2%, все смеялись, никто не верил, говорили, оптимизм избыточный. По факту имеем — 2 квартал уже 2,5%, 3 квартал — 2,2%. Вполне выходим на эти 2% даже чуть больше к концу этого года", — сказал он, выступая на форуме "Россия зовет".